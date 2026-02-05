Bad Bunny calienta el Super Bowl LX: viralizan video de su ensayo en el Levi´s Stadium

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A solo unos días de que el Super Bowl LX paralice al mundo del deporte y el entretenimiento, los fans de Bad Bunny tienen un nuevo motivo para elevar la expectativa. En redes sociales comenzó a circular un video que muestra parte del supuesto ensayo del artista puertorriqueño para el show de medio tiempo, grabado nada menos que desde las inmediaciones del Levi´s Stadium, sede del partido más importante de la NFL.

La final de la temporada 2025-2026 enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, un duelo que por sí solo ya genera enorme interés. Sin embargo, la presencia de Bad Bunny como protagonista del medio tiempo ha convertido esta edición en una de las más comentadas de los últimos años. Como ocurre cada temporada, la NFL mantiene bajo estricta confidencialidad todos los detalles del espectáculo, pero las filtraciones parecen inevitables.

VIRALIZAN VIDEO DE SU ENSAYO DE BAD BUNNY

Durante esta semana ya había circulado en redes un supuesto setlist del cantante, aunque sin confirmación oficial. Ahora, un nuevo material avivó las especulaciones: un video viral en TikTok que deja escuchar la voz de Benito Antonio Martínez Ocasio durante lo que sería una prueba de sonido previa al gran evento.

La grabación fue compartida por una usuaria identificada como Tiny Rosales, quien aseguró haber captado el audio desde su departamento, ubicado a pocos pasos del estadio en Santa Clara, California. En el clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se observa el exterior del Levi´s Stadium mientras de fondo se distingue claramente la voz de Bad Bunny interpretando una de sus canciones.

¿"BAILE INOLVIDABLE" EN EL SUPER BOWL?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los fans es que, en el video, se alcanza a escuchar el tema "BAILE INoLVIDABLE", canción incluida en el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Este disco no solo ha sido uno de los más exitosos del año, sino que también le valió a Bad Bunny el Grammy a Mejor Álbum del Año en 2026, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música global.

Aunque el video no revela coreografías, invitados especiales ni elementos visuales del escenario, sí muestra una clara prueba de sonido, lo que sugiere que los preparativos están en su fase final. Para muchos seguidores, esta filtración refuerza la idea de que el espectáculo tendrá una fuerte carga de ritmos latinos y una producción a la altura del evento más visto del planeta.

Mientras tanto, Santa Clara ya se encuentra lista para vivir un fin de semana histórico, en el que el deporte y la música volverán a fusionarse ante millones de espectadores en todo el mundo.

El Super Bowl 2026 se celebrará este domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California. La NFL pondrá punto final a su temporada con un duelo de alto impacto entre los Patriots y los Seahawks, y un medio tiempo que, si las filtraciones no engañan, promete ser inolvidable con Bad Bunny como protagonista.