BTS lanza la ARMY Bomb 4: Precio, nuevas funciones y qué pasará con las versiones anteriores del lightstick

El regreso de BTS como grupo completo ya es una realidad y, contra todo pronóstico, HYBE decidió abrir esta nueva etapa no con música ni fechas de conciertos, sino con un anuncio que encendió de inmediato la conversación global: el lanzamiento de la ARMY Bomb Ver.4, la nueva versión del lightstick oficial de la banda, presentada como antesala de su próxima gira mundial.

¿QUÉ ES UN LIGHTSTICK Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EN EL K-POP?

En el universo del K-pop, los lightsticks son mucho más que un accesorio. Funcionan como un símbolo de identidad, pertenencia y apoyo hacia los artistas. En el caso de BTS, la ARMY Bomb ha sido clave para construir el famoso "océano morado" que caracteriza sus conciertos.

Agitarla no solo representa unión entre fans, sino que convierte al público en parte activa del espectáculo, gracias a su sincronización inalámbrica con el sistema de luces del recinto, una práctica que fue consolidada por G-Dragon con BIGBANG y luego llevada a otro nivel por BTS.

ASÍ LUCE LA NUEVA ARMY BOMB VER.4

La Versión 4 llega con un rediseño notable. Su estructura ahora tiene forma de globo, con el logo de BTS al centro, además de nuevos accesorios como un soporte tipo cradle y elementos decorativos con las palabras "BTS" y "ARMY".

En el apartado tecnológico, incorpora un nuevo sistema inalámbrico y una aplicación móvil dedicada, diseñada para mejorar la sincronización en conciertos y ofrecer funciones interactivas.

Entre las novedades destacan Concert Mode, que guarda un historial de los shows a los que ha asistido el usuario; Color Shaking, que permite cambiar los colores al agitar la barra; Self Mode, para personalizar tonos; y la opción de usarla como lámpara ambiental en casa.

En algunos conciertos, incluso podría activarse automáticamente sin emparejamiento previo.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA ARMY BOMB VER.4?

El precio oficial aún no ha sido anunciado. HYBE informó que los detalles de venta se revelarán el 6 de febrero a través de Weverse Shop. Aun así, se espera un costo similar al de versiones anteriores, con un posible incremento debido a las nuevas funciones.

En México, la ARMY Bomb estándar se ha visto recientemente alrededor de los 600–700 pesos mexicanos cuando ha estado disponible directamente desde tiendas oficiales o Weverse Shop, aunque esto puede fluctuar según disponibilidad y demanda.

Las versiones más completas o con accesorios especiales (como la Map of the Soul Special Edition) han rondado precios más altos, típicamente entre 700 y 800 pesos o más cuando se distribuyen con extras.

Debido a las nuevas características tecnológicas, la mejor sincronización, el sistema inalámbrico mejorado y la aplicación móvil integrada, se espera que el precio de la ARMY Bomb Ver.4 sea ligeramente superior.

Con base en estos antecedentes, es razonable proyectar que su precio oficial podría situarse aproximadamente entre 750 y 900 pesos en Weverse Shop al momento de su lanzamiento.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS VERSIONES ANTERIORES DE ARMY BOMB?

HYBE confirmó que las versiones MAP OF THE SOUL Special Edition (SE), Ver.3 y la nueva Ver.4 funcionarán de manera simultánea hasta el 28 de mayo de 2026. Esto significa que los fans podrán seguir usando sus lightsticks antiguos durante ese periodo, aunque con funciones limitadas.

Para los conciertos de BTS en Ciudad de México, programados para el 7, 9 y 10 de mayo, los fans pueden estar tranquilos: la SE seguirá siendo compatible.

Sin embargo, a partir del concierto en Busan, Corea del Sur, el 12 de junio de 2026, solo la ARMY Bomb Ver.4 contará con sincronización completa y efectos avanzados.

REACCIÓN DE ARMY EN REDES SOCIALES

El anuncio provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras muchos fans celebraron el nuevo diseño y las funciones tecnológicas, otros expresaron su molestia por la futura incompatibilidad de modelos antiguos.

El debate se volvió tendencia y dejó claro que la ARMY Bomb Ver.4 no es solo mercancía, sino un símbolo emocional del inicio de una nueva era para BTS.