Farándula

Presentan documental "Vitrales", historia de Cynthia en aniversario de la Rafael Campoy

Vitrales, un proyecto que nació como libro hace diez años, ahora cobra vida en formato audiovisual para inspirar a nuevas generaciones

Feb. 04, 2026
En el marco del 90 aniversario de la Escuela Secundaria Rafael Campoy, se presentó el tráiler del documental Vitrales, una obra inspirada en el libro del mismo nombre que rinde homenaje a la vida y el legado de Cynthia, exalumna del plantel que enfrentó el cáncer con valentía y cuya historia continúa inspirando a la comunidad.

imagen-cuerpo

El evento fue encabezado por el diputado Omar del Valle Colosio, productor ejecutivo del documental; la maestra Isabel Cristina Clark Caraveo, autora del proyecto y docente de la protagonista; así como el maestro Víctor Hugo Vázquez Torres, director de la institución educativa, quienes destacaron el valor humano y formativo de esta producción surgida desde la escuela pública.

Vitrales nació hace diez años como un libro escrito por la maestra Clark Caraveo, con la participación de alumnos de tercero de secundaria, y hoy da el salto al formato audiovisual con el objetivo de compartir un mensaje de vida, fe y acompañamiento humano más allá del aula.

El estreno del documental está programado para el 30 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario luctuoso de Cynthia, como un homenaje que busca mantener vivo su legado y generar reflexión en las nuevas generaciones.

imagen-cuerpo SUSANA

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

