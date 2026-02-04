Presentan documental "Vitrales", historia de Cynthia en aniversario de la Rafael Campoy

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En el marco del 90 aniversario de la Escuela Secundaria Rafael Campoy, se presentó el tráiler del documental Vitrales, una obra inspirada en el libro del mismo nombre que rinde homenaje a la vida y el legado de Cynthia, exalumna del plantel que enfrentó el cáncer con valentía y cuya historia continúa inspirando a la comunidad.

El evento fue encabezado por el diputado Omar del Valle Colosio, productor ejecutivo del documental; la maestra Isabel Cristina Clark Caraveo, autora del proyecto y docente de la protagonista; así como el maestro Víctor Hugo Vázquez Torres, director de la institución educativa, quienes destacaron el valor humano y formativo de esta producción surgida desde la escuela pública.

Vitrales nació hace diez años como un libro escrito por la maestra Clark Caraveo, con la participación de alumnos de tercero de secundaria, y hoy da el salto al formato audiovisual con el objetivo de compartir un mensaje de vida, fe y acompañamiento humano más allá del aula.

El estreno del documental está programado para el 30 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario luctuoso de Cynthia, como un homenaje que busca mantener vivo su legado y generar reflexión en las nuevas generaciones.

SUSANA