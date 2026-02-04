Estos son los shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos de la historia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como uno de los escaparates musicales más importantes del planeta. Cada año, millones de personas, incluso quienes no siguen el futbol americano, sintonizan el llamado superdomingo para ver un espectáculo que mezcla música, cultura pop, mensajes sociales y despliegues tecnológicos de alto impacto.

Por lo que, la expectativa rumbo al Super Bowl 60 es enorme, sobre todo porque el puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de protagonizar el medio tiempo, luego de haber sido el artista más escuchado en Spotify durante el último año

Para este año muchos se preguntan si el intérprete de “Baile Inolvidable” logrará romper récords de audiencia y colocarse como el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl, superando a figuras como Madonna, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

LOS SHOWS DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL MÁS VISTO

KENDRICK LAMAR (2025)

El rapero estadounidense ostenta el récord del show de medio tiempo más visto hasta ahora. En 2025, Kendrick Lamar reunió a 133.5 millones de espectadores, convirtiéndose además en el primer rapero en presentarse de manera solitaria.

USHER (2024)

El espectáculo de Usher fue descrito como una celebración de la excelencia afroamericana. Su presentación alcanzó 123.4 millones de espectadores, colocándose como la segunda más vista. La aparición de H.E.R. y Alicia Keys, con quien interpretó “My Boo”, fue uno de los momentos más aplaudidos.

RIHANNA (2023)

Rihanna sorprendió al mundo al revelar su embarazo en pleno escenario. Mientras interpretaba éxitos como “Diamonds” y “Umbrella”, 121.01 millones de personas siguieron su actuación, que se volvió histórica tanto por lo musical como por el impacto mediático.

KATY PERRY (2015)

Con invitados como Lenny Kravitz y Missy Elliott, Katy Perry ofreció un show lleno de energía y momentos virales. Su presentación fue vista por 121 millones de espectadores, impulsada también por la recordada botarga del tiburón que se volvió fenómeno en redes.

LADY GAGA (2017)

La cantante inició su show desde lo alto del estadio, acompañada por más de 300 drones, antes de lanzarse al escenario. Su despliegue visual y un repertorio de éxitos como “Bad Romance” y “Poker Face” cautivaron a 117.5 millones.

COLDPLAY (2016)

La banda británica reunió a 115.5 millones de espectadores, apoyada por la presencia de Beyoncé y Bruno Mars, quienes elevaron uno de los shows más coloridos de la década.

BRUNO MARS (2014)

Con un arranque a ritmo de batería y la energía que lo caracteriza, Bruno Mars conquistó a 115.3 millones de personas, acompañado por los Red Hot Chili Peppers.

MADONNA (2012)

La “Reina del Pop” apareció sobre un trono escoltado por gladiadores y ofreció un espectáculo visto por 114 millones, con colaboraciones de Nicki Minaj y un coro gospel.

Con estos antecedentes, el reto para Bad Bunny es mayúsculo. No solo deberá ofrecer un show memorable, sino también romper cifras históricas de audiencia. El Super Bowl 60 está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia del espectáculo deportivo más visto del mundo.