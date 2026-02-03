Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón por la filtración del video donde se autolesiona

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La filtración de un video ocurrido meses antes de la muerte de Julián Figueroa volvió a colocar en el centro de la polémica a Imelda Tuñón y al círculo cercano de Maribel Guardia. El material, que comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales, ha intensificado un conflicto legal y mediático que gira en torno a la custodia del hijo del cantante y a las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Las imágenes provocaron una reacción inmediata por parte de la actriz, quien lanzó fuertes señalamientos públicos contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y abogado involucrado en el proceso legal familiar.

EL VIDEO QUE DETONÓ LA CONTROVERSIA

El material fue difundido por el periodista Javier Ceriani a través de su canal de YouTube. En el video, grabado en la colonia Pedregal de la Ciudad de México, se observa a Imelda Tuñón en medio de un altercado con Julián Figueroa.

En la grabación, la actriz aparece golpeándose la cabeza contra el suelo, mientras Figueroa registra la escena y asegura que no fue él quien le causó las lesiones. El video, según se ha señalado, fue captado meses antes de la muerte del cantante y su difusión desató una fuerte reacción en redes sociales.

IMELDA TUÑÓN ACUSA A MARCO CHACÓN POR LA FILTRACIÓN

Tras la publicación del video, Imelda Tuñón utilizó sus redes sociales para responsabilizar directamente a Marco Chacón de haber entregado la grabación a medios y usuarios digitales. Aseguró que él era la única persona con acceso a ese material y que su difusión la revictimiza.

La actriz adelantó que su equipo legal ya trabaja en acciones jurídicas y no descartó recurrir a la Ley Olimpia, al considerar que se trata de la exposición no consentida de material sensible.

SEÑALAMIENTOS POR LA MUERTE DE JULIÁN FIGUEROA

Más allá de la filtración del video, Imelda Tuñón fue aún más contundente al responsabilizar públicamente a Marco Chacón de haber afectado el proceso de recuperación de Julián Figueroa, lo que, según sus declaraciones, habría derivado en consecuencias fatales.

La actriz afirmó que decisiones relacionadas con el tratamiento del cantante influyeron de manera negativa en su estado de salud, señalando que esto no solo la dejó viuda, sino que también privó a su hijo de la figura paterna. Estas declaraciones generaron una nueva ola de debate en redes sociales y medios de espectáculos.

EL IMPLANTE DE NALTREXONA Y LA POLÉMICA MÉDICA

Uno de los puntos más controvertidos en las declaraciones de Imelda Tuñón fue la mención de un implante de naltrexona que, según ella, habría sido colocado a Julián Figueroa a inicios de 2023.

La naltrexona es un medicamento utilizado principalmente en el tratamiento de la dependencia a opioides y alcohol, ya que bloquea los efectos de estas sustancias y reduce el deseo de consumo. En su presentación como implante subcutáneo, libera el fármaco de manera continua durante un periodo prolongado.

Especialistas señalan que este tipo de tratamiento debe realizarse bajo estricta supervisión médica y no sustituye terapias integrales ni el acompañamiento psicológico, además de que no elimina los síntomas agudos de abstinencia.

UN CONFLICTO LEGAL QUE SIGUE ABIERTO

El caso se desarrolla en medio de un prolongado conflicto legal por la custodia del menor, donde el bienestar emocional y la salud mental del niño han sido temas centrales en la discusión pública y jurídica.

Hasta el momento, ni Marco Chacón ni Maribel Guardia han emitido una respuesta detallada a las acusaciones más recientes. Mientras tanto, la filtración del video y las declaraciones de Imelda Tuñón continúan alimentando un debate que mezcla lo legal, lo familiar y lo mediático.