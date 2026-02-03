"La Nicholette" habla sobre las amenazas que recibe en redes tras ser localizada con vida

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras varios días de angustia y versiones encontradas, Nicole Pardo, conocida en redes sociales como La Nicholette, reapareció públicamente luego de haber sido localizada con vida en Sinaloa. Sin embargo, su regreso no estuvo marcado por la calma, sino por un nuevo problema: las amenazas y ataques digitales que asegura recibir desde que su caso se volvió viral.

La joven influencer de 21 años, originaria de Phoenix, Arizona, utilizó sus plataformas digitales para denunciar que enfrenta una ola de violencia en línea, luego de que algunos usuarios pusieran en duda la veracidad de su desaparición.

CUATRO DÍAS DE INCERTIDUMBRE Y UN CASO MEDIÁTICO

Nicole Pardo fue reportada como desaparecida el pasado 24 de enero, después de que se diera a conocer que había sido privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa. La noticia rápidamente se difundió en redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación tanto en México como en Estados Unidos.

La atención mediática creció debido a las distintas versiones que circularon en internet, así como por la intervención de autoridades de ambos países para dar con su paradero.

ASÍ OCURRIÓ LA DESAPARICIÓN DE NICOLE PARDO

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron el 20 de enero de 2026 en el sector Isla Musalá, una zona considerada exclusiva de la ciudad de Culiacán. En ese lugar, Nicole Pardo fue interceptada por al menos dos personas, quienes la obligaron a subir a un vehículo.

Un video captado en la zona mostró a una joven cuya vestimenta coincidía con la que la influencer llevaba ese día. Este material fue clave para reforzar la denuncia y motivó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a activar de inmediato una ficha de búsqueda.

EL OPERATIVO QUE PERMITIÓ SU LOCALIZACIÓN

La localización de La Nicholette fue posible gracias a un operativo coordinado entre autoridades estatales, fuerzas federales mexicanas y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, debido a su nacionalidad.

La Fiscalía de Sinaloa encabezó las investigaciones y mantuvo reserva informativa hasta contar con una prueba de vida. Posteriormente, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que el caso seguía bajo investigación, ya que aún se analiza si la joven fue liberada o si su aparición fue resultado directo de la presión ejercida por el operativo de búsqueda.

INVESTIGACIONES SIGUEN ABIERTAS

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil de la privación ilegal de la libertad. La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones continúan y que cualquier conclusión se dará a conocer únicamente cuando existan elementos jurídicos sólidos.

LAS AMENAZAS Y LA VIOLENCIA DIGITAL TRAS SU REAPARICIÓN

Luego de ser localizada, Nicole Pardo denunció públicamente que enfrenta una campaña de ataques digitales. En sus mensajes, señaló que algunos usuarios aseguran que su desaparición fue un montaje, lo que ha derivado en amenazas constantes que, afirma, ponen en riesgo su seguridad y la de su entorno cercano.

Este señalamiento reavivó el debate sobre la violencia digital que enfrentan figuras públicas cuando se ven envueltas en hechos de alto impacto mediático.

VIDEOS VIRALES Y VERSIONES NO CONFIRMADAS

A la controversia se sumó la circulación de un video en el que presuntamente se vincula a Nicole Pardo con un grupo delictivo liderado por una persona identificada como “El Mayito Flaco”.

Hasta ahora, ni la influencer ni las autoridades han confirmado la autenticidad del material. La Fiscalía de Sinaloa no ha emitido una postura oficial y ha reiterado el llamado a evitar la difusión de información no verificada.

SU PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA Y EL MENSAJE AL PÚBLICO

En su primera aparición tras ser localizada, Nicole Pardo acudió a una iglesia en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, donde subió al altar para agradecer las muestras de apoyo, especialmente las oraciones y mensajes recibidos durante los días que estuvo desaparecida.

La joven expresó su deseo de comenzar una nueva etapa y adelantó que más adelante compartirá su versión completa de los hechos, con la intención de cerrar este episodio de su vida.