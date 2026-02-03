Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de violencia y rompe el silencio tras filtración de video

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, rompió el silencio luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntamente se le observa autolesionándose mientras el hijo de Maribel Guardia la graba y afirma que ella misma se está haciendo daño.

La grabación, filtrada por el periodista Javier Ceriani, ha desatado una fuerte polémica y nuevas acusaciones por parte de la joven cantante.

IMELDA TUÑÓN ROMPE EL SILENCIO TRAS FILTRACIÓN DE VIDEO

A través de comentarios y publicaciones en sus historias de Instagram, Imelda Tuñón aseguró que fue víctima de violencia por parte del padre de su hijo y calificó a Julián Figueroa como un "golpeador".

De acuerdo con su versión, el video difundido no solo fue sacado de contexto, sino que constituye una prueba de la violencia que, afirma, sufrió durante su relación.

Imelda relató que el día de la grabación Julián Figueroa la habría agredido en la vía pública y sostuvo que su comportamiento era "anormal". En ese sentido, señaló directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a quien acusó de haber filtrado el video y de influir en la conducta del cantante mediante un tratamiento médico.

Según Tuñón, Julián habría recibido a inicios de 2023 un implante de naltrexona, un medicamento utilizado para el tratamiento de adicciones, el cual, afirma, le fue colocado sin que se le permitiera continuar con otras terapias. La cantante vinculó este tratamiento con un deterioro progresivo en la salud del artista.

"Julián siguió con las sustancias... primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo", expresó.

Sobre la violencia que presuntamente vivía, Imelda afirmó que se encontraba aislada y que no podía comunicar a su familia lo que sucedía. También señaló que Julián Figueroa tenía comportamientos narcisistas y que, pese a intentar buscar apoyo, no fue creída por su entorno cercano.

"Es espantoso. Su mamá me decía que no lo provocara, pero cuando le decía lo que hacía, no me creía. Llegué a pesar 43 kilos", declaró.

Respecto al video difundido, Imelda sostuvo que su publicación la revictimiza y dejó entrever que podría emprender acciones legales contra quienes resulten responsables de su filtración. Afirmó que Marco Chacón sería la única persona con acceso a ese material, por lo que, dijo podría ser vinculado a un proceso legal.

Estas declaraciones surgen días después de que también circulara un video en el que José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa, explica los motivos de su enojo con su abuela, Maribel Guardia, lo que ha intensificado la atención mediática sobre el conflicto familiar.