Daniela Luján y Martín Ricca por fin se casan: así fue la boda que fans soñaban

La historia que marcó a toda una generación por fin tuvo el final que el público imaginó durante casi 30 años.

Daniela Luján y Martín Ricca, quienes enamoraron a la audiencia infantil en "El Diario de Daniela" (1998), protagonizaron la boda más esperada por sus seguidores en el cierre de la telenovela "Papás por siempre".

Lo que comenzó como un tierno romance de infancia, besos inocentes y tomarse de la mano, evolucionó en la ficción hacia una boda y la idea de formar una familia, cumpliendo así el deseo que durante décadas expresaron los fans de esta entrañable pareja televisiva.

"Mucho de nuestro público, de nuestros fans, la gente que ha crecido con nosotros, y que nos ha visto en distintas historias, siempre imaginó esto. Y nosotros también, hasta de broma decíamos: ´¿y cuándo nos tocará casarnos?´, bueno acá se está dando todo", compartió Martín Ricca a Televisa Espectáculos.

"Ha sido toda una experiencia. Fue muy precioso hacer una primera parte y que hubiera una segunda parte. Que termine así la historia con el amor triunfando me da mucho gusto", expresó Daniela Luján.

UNA BONITA AMISTAD

Ambos actores coincidieron en que la química y amistad que surgió desde finales de los noventa sigue intacta. "Siempre es un placer trabajar con Dani, con ella todo es más fácil. Hay una comunicación, una química muy importante desde que arrancamos en "El Diario de Daniela" hasta acá", expresó el actor argentino.

"El Diario de Daniela" fue un melodrama infantil emblemático, producido por Rosy Ocampo, que tuvo un final en vivo en el Estadio Azteca y marcó el regreso a la televisión de "Capulina". Hoy, décadas después, esa historia escribió un nuevo capítulo que emocionó a quienes crecieron con estos personajes.