Farándula

BTS en Netflix: El director del Super Bowl lidera el concierto del regreso mundial desde Seúl

La presentación oficial de la banda surcoreana será desde la emblemática plaza Gwanghwamun, con el palacio Gyeongbokgung como telón de fondo

Feb. 03, 2026
El regreso mundial de BTS ya tiene fecha, escenario y un nombre clave detrás de cámaras que eleva las expectativas al máximo nivel: Hamish Hamilton.

El director responsable de todos los shows de medio tiempo del Super Bowl desde 2010, será el encargado de dirigir el esperado concierto de regreso del grupo surcoreano, el cual se transmitirá en vivo por Netflix el próximo 21 de marzo de 2026.

Tras completar su servicio militar obligatorio, los siete integrantes de BTS volverán a reunirse frente a ARMY en un evento global de dos partes que promete ser mucho más que un concierto.

Se trata de una experiencia cinematográfica pensada para verse en streaming, con una narrativa visual al nivel de los mayores espectáculos del mundo.

El concierto en vivo, titulado BTS The Comeback Live | Arirang, se transmitirá desde la emblemática plaza Gwanghwamun, en Seúl, con el palacio Gyeongbokgung como telón de fondo.

Esta locación no es casual: combina la herencia cultural coreana con una producción moderna y ambiciosa, justo en la línea del estilo de Hamilton, quien ha trabajado con figuras como Beyoncé, Rihanna y The Weeknd.

Durante el show, BTS interpretará canciones de su nuevo álbumBTS The Comeback Live | Arirang, cuyo lanzamiento está programado para el 20 de marzo, además de algunos de los mayores éxitos que los convirtieron en un fenómeno global.

La dirección de Hamilton promete planos envolventes, ritmo narrativo y una puesta en escena que conecte emocionalmente con el público, incluso a través de la pantalla.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CONCIERTO DE BTS EN MÉXICO?

  • Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
  • Horario en México (CDMX): 5:00 a.m.
  • Dónde verlo: Netflix
  • Cómo verlo: Transmisión en vivo para suscriptores de la plataforma

NUEVO DOCUMENTAL DE BTS

Una semana después, el 27 de marzo, Netflix estrenará un documental exclusivo que mostrará el detrás de cámaras del regreso: ensayos, preparación emocional y reflexiones íntimas de los integrantes, todo bajo la misma dirección creativa.

Este evento marca solo el inicio de la nueva era de BTS. Tras el estreno en Netflix, la banda arrancará una gira mundial con fechas en Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y otros continentes, utilizando un escenario 360° que refuerza la visión inmersiva de esta etapa.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


