Ricardo Peralta relata el accidente que sufrió con César Doroteo rumbo a Mexicali: así se incendió su camioneta

Recientemente, los creadores de contenido Ricardo Peralta (Pepe) y Cesar Doroteo (Teo), conocidos como "Pepe y Teo", sufrieron un accidente con su camioneta mientras se dirigían a Mexicali a un Show.

A través de redes sociales, Ricardo Peralta compartió públicamente los detalles del grave accidente automovilístico que sufrieron.

ASÍ SE INCENDIÓ LA CAMIONETA DE RICARDO PERALTA Y CESAR DOROTEO

Con un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido explicó paso a paso cómo ocurrieron los hechos y despejó las dudas que surgieron luego de que se difundieran imágenes del vehículo completamente calcinado.

De acuerdo con su testimonio, el trayecto transcurría con normalidad hasta que ingresaron a La Rumorosa, un tramo carretero conocido por sus curvas pronunciadas y descensos prolongados.

Fue en ese punto cuando comenzaron a notar que algo no estaba bien. Peralta relató que escucharon un ruido extraño proveniente de la parte baja del vehículo, similar al golpe de una piedra contra el chasis, seguido casi de inmediato por una alerta en el tablero que indicaba un "error en la transmisión".

La situación se agravó en cuestión de segundos. Según explicó, del área del aire acondicionado empezó a salir aire caliente y humo, mientras que el conductor, quien también fungía como su tour manager, comenzó a sentir los pedales del acelerador y del freno excesivamente calientes. Ante el riesgo inminente, el conductor les pidió descender del vehículo de inmediato al percatarse de que podía incendiarse.

Una vez fuera de la camioneta, el panorama fue aún más alarmante. Ricardo Peralta, quien viajaba en el asiento trasero, observó cómo comenzaban a salir llamas desde la parte inferior del automóvil. En cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente y el vehículo quedó envuelto en llamas.

"En menos de 10 minutos el coche ya no existía", relató el influencer, quien participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Tras el accidente, una de las principales dudas que surgieron en redes sociales fue si la camioneta había explotado. Peralta aclaró que, aunque el incendio fue intenso, el vehículo no explotó como muchos pensaron. Explicó que el coche incluso siguió avanzando brevemente pese a que ya había fuego visible y que el conductor intentó detenerlo sin éxito utilizando el freno de mano y la palanca de estacionamiento.

El temor a una posible explosión los llevó a mantenerse alejados y a no intentar rescatar ninguna de sus pertenencias que viajaban en la cajuela. Con el paso de los minutos, las llantas y los cristales estallaron debido al calor, lo que dio la impresión de una explosión mayor. Todo el equipaje que llevaban quedó completamente destruido.

Finalmente, Ricardo Peralta compartió la explicación que recibieron por parte de los bomberos que atendieron el siniestro. Según le informaron, los vehículos no suelen explotar, ya que la gasolina se evapora al incendiarse.