La camioneta de los creadores Pepe y Teo queda en pérdida total tras incendio en carretera

La camioneta en la que viajaban los populares creadores de contenido Ricardo Peralta (Pepe) y César Doroteo (Teo), conocidos como "Pepe y Teo", sufrió un incendio este domingo mientras se dirigían a Mexicali, Baja California, generando preocupación entre sus seguidores.

INCENDIO EN CARRETERA

Según lo compartido en redes sociales por los propios influencers, el incidente ocurrió en la carretera que conecta Tijuana con Mexicali. Ricardo Peralta publicó un breve video en Instagram asegurando que todos se encuentran bien y que, aunque fue un momento impactante, no hubo personas lesionadas.

"Estamos bien, pero fue muy shockeante", escribió Pepe, agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores.

REACCIÓN DE TEO

César Doroteo compartió una imagen de la camioneta envuelta en llamas con el mensaje: "Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes". El creador de contenido confirmó que todo su equipo se encuentra en buen estado y que, afortunadamente, nadie resultó herido durante el incidente.

Pepe y Teo se dirigían a Mexicali como parte de su gira de presentaciones y contenidos en vivo. Hasta el momento, las causas del incendio aún no han sido reveladas, y las autoridades no han emitido información oficial sobre el siniestro.

APOYO DE LOS SEGUIDORES

Tras el anuncio, seguidores y fanáticos expresaron su solidaridad y alivio de que no hubiera heridos. La situación también ha generado un aumento en la interacción en sus redes sociales, donde compartieron los detalles del percance y agradecieron las muestras de apoyo.