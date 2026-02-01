  • 24° C
Farándula

Grammys 2026: así asistieron algunos famosos a la pre-gala de los premios

Celebridades desfilaron en la alfombra roja, mostrando atuendos llamativos y anticipando lo que será la ceremonia principal con estilo y glamour.

Feb. 01, 2026
Asistentes a la pre-gala de los Grammys 2026 deslumbraron en la alfombra roja
Asistentes a la pre-gala de los Grammys 2026 deslumbraron en la alfombra roja

La pre-gala de los Grammys 2026 en Los Ángeles se convirtió en un verdadero desfile de moda, donde los asistentes mostraron lo más destacado de las tendencias de esta temporada. Los atuendos llamaron la atención por sus cortes, colores y detalles, reflejando creatividad y originalidad en cada elección.

Entre los estilos más visibles se destacaron los vestidos de siluetas estructuradas, combinaciones de texturas brillantes y acabados metálicos que captaron la luz de los flashes. También se vieron propuestas más minimalistas, con líneas limpias y tonos neutros que contrastaron con los diseños más atrevidos.

El equilibrio entre elegancia y riesgo fue una constante, mostrando que la moda en eventos musicales no solo busca impresionar, sino también transmitir personalidad y estilo propio.

imagen-cuerpo

Los complementos fueron un elemento clave para destacar los looks, con zapatos llamativos, bolsos de diseño y joyería sofisticada que completaron los atuendos. Peinados y maquillaje acompañaron las elecciones de vestimenta, potenciando la propuesta estética general de cada invitado.

imagen-cuerpo

La pre-gala demostró que la alfombra roja sigue siendo un espacio donde la moda se celebra como parte del espectáculo, preparando el ambiente para la ceremonia principal de los Grammys 2026.

imagen-cuerpo

Los diseños elegidos no solo reflejaron tendencias actuales, sino que también transmitieron mensajes de creatividad, originalidad y vanguardia. Este espacio se mantiene como una plataforma clave donde los artistas y asistentes pueden experimentar con estilos arriesgados y marcar pauta para futuras temporadas en la industria musical.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
