Imelda Tuñón graba a su hijo con máscara y lanza mensaje contra Maribel Guardia

Imelda Tuñón volvió a generar polémica en redes sociales tras compartir un video junto a su hijo José Julián, en el que el menor aparece usando una máscara de dragón y enviando un mensaje que ha sido calificado por muchos como duro y controvertido, dirigido a su abuela, Maribel Guardia.
En la grabación, difundida a través de redes sociales, se observa a Imelda frente a un espejo mientras se arregla el cabello y conversa con el niño, quien está por cumplir 9 años. Con tono aparentemente casual, la actriz y cantante le pregunta: "¿Por qué estás enojado?".
José Julián responde de manera directa "Porque me arrebató de ti por un mes y unos cuantos días; no me dejó hablarte, no me dejó ver una foto de ti, no me dejó saber nada de ti".
DISPUTA LEGAL ENTRE IMELDA Y MARIBEL
El mensaje hace referencia al conflicto legal que inició hace un año, cuando Maribel Guardia interpuso una denuncia contra Imelda Tuñón y solicitó la custodia temporal de su nieto, argumentando que el menor se encontraba en peligro debido a presuntas adicciones de su madre.
En un inicio, las autoridades concedieron la custodia temporal por tres meses; sin embargo, antes de que concluyera ese periodo, Imelda logró revertir la decisión y recuperar a su hijo.
Este nuevo video surge a pocos días de que se cumplan tres años de la muerte de Julián Figueroa, padre de José Julián, y en medio de la disputa legal que aún mantiene Imelda contra Maribel Guardia y Marco Chacón por la custodia y la herencia del menor.
"JOSÉ JULIÁN NO ES TU HIJO", LE DICE
En el mismo contexto, Imelda ha acusado públicamente a Maribel Guardia de intentar manipular a su nieto para sanar errores de su pasado como madre. Incluso, lanzó un mensaje directo.
"Hay una cosa que le quiero decir a tu abuelita con todo el respeto del mundo: yo sé que perdiste a Julián y fue horrible, pero José Julián no es tu hijo".
La publicación ha generado una ola de reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan a Imelda, mientras otros cuestionan la exposición del menor y el uso del conflicto familiar en plataformas públicas.