Farándula

Kanye West en México: Transmisión del concierto en ViX desata burlas y reclamos por su baja calidad

La presentación del polémico rapero en la Plaza de Toros de la CDMX generó una amplia variedad de comentarios respecto al servicio de streaming

Ene. 31, 2026
El regreso de Kanye West, ahora conocido como Ye, a la Ciudad de México se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más comentados del año.

El rapero estadounidense volvió al país con dos conciertos programados para los días 30 y 31 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, recinto con capacidad para más de 50 mil personas y que lució abarrotado tras el rápido agotamiento de boletos.

Además del espectáculo presencial, el evento contó con una transmisión exclusiva a través de ViX, el servicio de streaming de Televisa, pensada como la opción ideal para quienes no lograron asistir en vivo.

La plataforma prometió una experiencia sin retrasos ni cortes, con una producción de gran escala acorde a la relevancia del artista y al carácter histórico de su regreso a México.

REACCIONES Y CRÍTICAS A LA TRANSMISIÓN POR VIX

Sin embargo, lo que debía ser una noche memorable para los fanáticos que siguieron el concierto desde casa terminó generando una ola de críticas, comentarios irónicos y memes en redes sociales.

Desde los primeros minutos del show, usuarios de X comenzaron a señalar problemas en la calidad de la transmisión, especialmente en la resolución de la imagen, la elección de cámaras y los planos excesivamente lejanos que enfocaban al público en lugar del escenario.

Entre los comentarios más compartidos sobre la transmisión de ViX destacaron frases como:

  • "ViX grabó el show de Kanye con las mismas cámaras que usaban para El Chavo del 8".
  • "¿Qué ver con las cámaras de ViX? Enfoquen a Kanye".
  • "Los de ViX transmitieron con cámaras de un Nokia, pero todavía trae el loquito de Kanye".
  • "Qué surreal ViX: de repente El Mochaorejas, luego La Rosa de Guadalupe y de repente Kanye West en vivo".
  • "El concierto de Kanye West está a 480p en ViX. Ufff, el Mundial se va a ver igual que en México 86".
  • "Ya en ViX viendo el livestream de Kanye y después el PRI: crónica del fin".

Las bromas no solo apuntaron a las fallas técnicas, sino también a lo curioso que resultó para muchos usuarios ver a un artista como Kanye West compartiendo espacio en el catálogo de ViX con telenovelas, documentales de crimen y programas políticos.

A pesar de las críticas, algunos espectadores reconocieron que, con todo y los problemas técnicos, la oportunidad de ver a Kanye West en vivo desde la Plaza de Toros México sigue siendo un momento histórico para el público mexicano.

La conversación digital dejó claro que las transmisiones de eventos internacionales generan expectativas cada vez más altas y que, en la era del streaming, los errores técnicos no pasan desapercibidos ni se perdonan sin memes.

Marcela Islas
Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


