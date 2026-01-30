Catherine O´Hara: Revelan causa de la repentina muerte de la icónica actriz

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Hollywood está de luto tras la sorpresiva muerte de la querida actriz Catherine O´Hara , conocida por su papel como la madre de Kevin en "Mi pobre angelito" y por su icónica interpretación de Moira Rose en Schitt´s Creek .

Su representante confirmó que O´Hara, de 71 años, falleció tras una breve enfermedad en su casa en Los Ángeles, después de que el Departamento de Bomberos fuera llamado temprano en la mañana por problemas respiratorios.

Paramédicos acudieron a su residencia y la trasladaron en estado crítico a un hospital, donde posteriormente murió.

UNA TRAYECTORIA IMPECABLE

La actriz canadiense fue una figura emblemática tanto en cine como en televisión, con destacadas actuaciones en Beetlejuice , Best in Show y en la aclamada serie Schitt´s Creek , por la cual ganó múltiples premios, incluidos un Emmy, un Globo de Oro y un SAG.

Tras darse a conocer la noticia, numerosas celebridades le rindieron homenaje. Macaulay Culkin, su hijo en "Mi pobre angelito", escribió un emotivo mensaje expresando su amor y gratitud, mientras que colegas como Pedro Pascal y Michael McKean compartieron sus condolencias y recordaron su genio creativo.

La partida de O´Hara deja un gran vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de sus inolvidables personajes y su influencia en generaciones de fans y artistas.