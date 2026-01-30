Muere Catherine O´Hara a los 71 años, ícono de la comedia y estrella de Mi pobre angelito

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Catherine O´Hara, actriz canadiense con más de cinco décadas de trayectoria artística y recordada por millones de espectadores por su papel en Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, según confirmó su representante al medio especializado Variety.

La actriz fue considerada una figura clave dentro de la comedia norteamericana gracias a su capacidad para moverse con naturalidad entre el humor absurdo, la sátira elegante y personajes profundamente humanos, lo que le permitió mantenerse vigente para distintas generaciones de espectadores.

MUERE CATHERINE O´HARA A LOS 71 AÑOS

La noticia comenzó a circular este viernes luego de que el portal de espectáculos TMZ informara sobre el deceso de la actriz, citando a dos fuentes con conocimiento directo del hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, lo que ha generado múltiples reacciones y mensajes de condolencia entre colegas y seguidores alrededor del mundo.

LA INOLVIDABLE MADRE DE KEVIN MCCALLISTER

Para el público masivo, uno de sus trabajos más recordados fue el de Kate McCallister, la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin en Mi pobre angelito, cinta estrenada en 1990 y convertida en un clásico navideño. O´Hara repitió el papel en la secuela lanzada en 1992, consolidándose como parte esencial de una de las franquicias familiares más exitosas del cine.

Sin embargo, su carrera comenzó décadas antes en Canadá, donde participó en el programa humorístico Second City Television (SCTV), plataforma que impulsó a varios comediantes y por la cual obtuvo uno de sus primeros premios Emmy en la década de los ochenta.

En el cine, O´Hara participó en producciones que con el tiempo adquirieron estatus de culto, como After Hours (1985) y Beetlejuice (1988), además de destacar en los falsos documentales dirigidos por Christopher Guest, entre ellos Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003).

En años recientes conquistó a nuevas generaciones gracias a su papel de Moira Rose en la serie Schitt´s Creek, donde interpretó a una extravagante actriz cuya familia pierde su fortuna y debe comenzar de nuevo en un pequeño pueblo. Su actuación le valió el premio Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020 y convirtió al personaje en un ícono televisivo.

Entre sus trabajos más recientes figura la serie The Studio, de Apple TV+, donde compartió créditos con Seth Rogen.

Nacida en Toronto, O´Hara estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de Beetlejuice, y con quien tuvo dos hijos.

Con su partida, el cine y la televisión pierden a una de las figuras más versátiles de la comedia, cuyo trabajo seguirá presente en producciones que continúan formando parte de la cultura popular.