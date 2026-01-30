Muere Pedro Torres, productor de Televisa y creador de Big Brother México, a los 72 años

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El productor de Televisa Pedro Torres, una de las figuras más influyentes del entretenimiento televisivo en México, murió este 30 de enero de 2026 a los 72 años, luego de enfrentar una enfermedad degenerativa.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde destacaron su trayectoria profesional y despidieron con emotivas palabras al creador que marcó a toda una generación de espectadores.

"Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, 21 de febrero de 1953 – 30 de enero de 2026", se lee al inicio del mensaje.

En el texto, sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres informaron que el productor murió "en paz, tranquilo y lleno de fe", acompañado por sus seres queridos hasta el último momento.

La familia agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas durante el proceso de la enfermedad y solicitó respeto ante el duelo que atraviesan.

También señalaron que el velorio se realizará de manera privada y que más adelante se darán a conocer los detalles de las misas para quienes deseen honrar su memoria.

¿QUIÉN FUE PEDRO TORRES?

Nacido en Saltillo, Coahuila, en 1953, Pedro Torres estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y continuó su formación en la London International Film School.

Inició su carrera en 1975 como camarógrafo en los Estudios Churubusco, experiencia que sentó las bases de una trayectoria sólida detrás de cámaras.

En el plano personal, Pedro Torres estuvo casado con la actriz y cantante Lucía Méndez, una de las figuras más reconocidas del espectáculo en México, relación que en su momento fue ampliamente seguida por el público y los medios.

Fue pionero de la telerrealidad en México al producir Big Brother México, un formato que revolucionó la manera de consumir televisión abierta.

También estuvo al frente de proyectos emblemáticos como Mujeres Asesinas, Operación Triunfo, Vas o no vas con Boletazo y Gossip Girl: Acapulco. Además, colaboró en producciones informativas clave de Televisa, fortaleciendo el área noticiosa de la empresa.

A través de su compañía Curiosity, impulsó la creación de micro-series y apostó por formatos innovadores mucho antes del auge de las plataformas digitales. Pedro Torres deja un legado imborrable como productor, creador y visionario de la televisión moderna en México.

¿DE QUÉ MURIÓ PEDRO TORRES?

Pedro Torres murió tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aunque sus familiares no ofrecieron mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud.

Su fallecimiento provocó numerosas reacciones en el medio artístico y televisivo, donde colegas y figuras públicas lo recuerdan como un productor visionario, innovador y exigente, que transformó la televisión mexicana.