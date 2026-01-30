  • 24° C
Filippa Giordano deslumbra en el FAOT 2026 con concierto inolvidable en Álamos

La soprano ítalo-mexicana Filippa Giordano ofreció una majestuosa presentación en el Palacio Municipal de Álamos, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Ene. 30, 2026
La soprano ítalo-mexicana Filippa Giordano ofreció una majestuosa presentación en el Palacio Municipal de Álamos, como parte de la cartelera estelar del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), en una noche que quedará grabada en la memoria del público asistente.

Acompañada por la Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la dirección del maestro Eduardo Alarcón, Filippa Giordano brindó un concierto inolvidable que envolvió al recinto con elegancia, sensibilidad y una interpretación de altísima calidad, consolidando una conexión profunda con los asistentes.

Durante su espectáculo, la soprano presentó un repertorio que fusiona pop-ópera, clásicos internacionales y música mexicana con toques líricos, sello distintivo de su trayectoria artística. Entre los temas más destacados de la velada se escucharon "Love Is in the Air", la célebre "Habanera" de Carmen, "Granada", "Solo Tú" junto a Emmanuel, "Endless Love", "Contigo Aprendí" y el emotivo "O Mio Babbino Caro".

Previo a su presentación, Filippa Giordano ofreció una rueda de prensa en el marco del FAOT, donde reveló que el concierto en Álamos marcaría el estreno en vivo de su nuevo tema "Dejo atrás el ayer", una pieza inédita que será lanzada oficialmente el próximo 5 de febrero.

La participación de Filippa Giordano reafirmó el carácter internacional y la excelencia artística del Festival Alfonso Ortiz Tirado, consolidando una noche de música que celebró la emoción, la voz y la tradición en uno de los escenarios más emblemáticos de Sonora.

