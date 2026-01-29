Shakira rompe récord Guinness y supera a Luis Miguel

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Shakira vuelve a hacer historia en la industria musical al romper el récord mundial Guinness de la gira de música latina más exitosa, desbancando a Luis Miguel, gracias al impacto global de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, informó Billboard este jueves 29 de enero de 2026.

De acuerdo con datos de Billboard Boxscore, la intérprete de Barranquilla logró una recaudación total de 421.6 millones de dólares, producto de la venta de 3.3 millones de boletos en 86 conciertos alrededor del mundo. Con estas cifras, Shakira superó el Luis Miguel Tour 23-24, que había vendido 2.9 millones de entradas y generado 409.5 millones de dólares.

El récord Guinness fue asegurado el 11 de diciembre de 2025, durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando la gira ya había alcanzado ingresos por 410.3 millones de dólares.

¡@shakira logra la gira con mayor recaudación en la historia de la música latina ??!

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es HISTORIA pic.twitter.com/xqmC7HmV9h — Sony Music México (@sonymusicmexico) January 29, 2026

LA GIRA TERMINARÁ EN EMIRATOS ÁRABES

Además, Shakira dejó atrás otras giras latinas históricas, como la de Bad Bunny en 2022, que recaudó 314.1 millones de dólares con 1.9 millones de entradas, y la de Karol G, Mañana Será Bonito (2023-2024), que generó 313.3 millones de dólares tras vender 2.3 millones de boletos.

Shakira concluirá su gira el 4 de abril con un concierto en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, luego de su último show en Latinoamérica, programado para el 27 de febrero en Ciudad de México.

En total, ha vendido 4.9 millones de entradas en 206 espectáculos, con ingresos acumulados de 529.7 millones de dólares, reafirmando su posición como una de las artistas latinas más influyentes y taquilleras de todos los tiempos.