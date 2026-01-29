Revelan que Julián Figueroa llevaba un año separado de Imelda Tuñón antes de morir

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras la más reciente polémica entre Maribel Guardia y la viuda de su hijo, Julián Figueroa, en la que Imelda Tuñón solicitó una pensión de 100 mil pesos mensuales y lanzó fuertes acusaciones contra la actriz, han comenzado a surgir nuevos detalles sobre la etapa final de la vida personal del cantante, situación que vuelve a colocar a la familia en el centro de la atención pública.

A punto de cumplirse tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del legendario cantautor Joan Sebastian, Marco Chacón, esposo de Guardia y albacea de la herencia del intérprete, habló públicamente sobre la relación que Julián mantenía con su entonces esposa, Imelda Garza Tuñón, así como de las circunstancias familiares que rodearon sus últimos meses de vida.

REVELAN QUE JULIÁN FIGUEROA LLEVABA UN AÑO SEPARADO DE IMELDA TUÑÓN

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Marco Chacón, acompañado de Maribel Guardia, aseguró que Julián y Tuñón ya se encontraban separados desde aproximadamente un año antes del fallecimiento del cantante, ocurrido en abril de 2023.

Chacón explicó que, debido a la separación, Julián ya no compartía habitación con su esposa y se encontraba viviendo en el cuarto de invitados del domicilio, lugar donde ocurrió su muerte.

"Ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa y donde Julián falleció, y donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella", declaró.

PROCESO DE DIVORCIO YA ESTABA EN MARCHA

El albacea también aseguró que Imelda Tuñón había iniciado acciones legales para divorciarse de Julián y que incluso buscó asesoría jurídica para formalizar el proceso.

Según explicó, dentro de sus solicitudes se encontraba quedarse con el "Rancho Las Palomas", propiedad que Joan Sebastian heredó directamente a su hijo Julián Figueroa.

No obstante, Chacón evitó profundizar en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión de separarse, argumentando respeto a la privacidad de ambos.

"No puedo decirlo, ellos tenían temas, no me corresponde ventilarlos y decirlos", señaló ante la prensa.

PENSIÓN DEL HIJO DE JULIÁN

Marco Chacón reiteró también que existe plena disposición para que un juez determine una pensión destinada a José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda, asegurando que el menor siempre contará con respaldo económico.

El abogado destacó que tanto él como Maribel Guardia han procurado el bienestar del niño desde el fallecimiento del cantante, a quien dijo haber querido y cuidado como a un hijo.

Por su parte, Maribel Guardia aclaró una controversia reciente relacionada con los apoyos económicos que recibía su nuera cuando vivía en una propiedad facilitada por la actriz.

Imelda había declarado que dejó de recibir alrededor de 22 mil pesos mensuales tras abandonar la casa de Guardia. Sin embargo, la actriz explicó que dicha cantidad correspondía al pago de la renta de un departamento que ella había adquirido para que su hijo pudiera vivir allí.

Guardia precisó que el inmueble nunca estuvo a nombre de Julián y que el apoyo económico provenía directamente de ella como ayuda personal. Según su versión, tras el conflicto relacionado con la custodia de su nieto, Imelda decidió ya no recibir ese apoyo.

A casi tres años del suceso, la familia continúa enfrentando tanto el duelo como los asuntos legales y familiares derivados de la situación, mientras el bienestar del pequeño José Julián sigue siendo uno de los temas centrales para ambas partes.