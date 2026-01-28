Natalie Portman critica la falta de directoras nominadas en los Premios Oscar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Natalie Portman volvió a alzar la voz sobre la desigualdad de género en Hollywood y puso nuevamente bajo la lupa a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Durante su participación en el Festival de Cine de Sundance, la actriz expresó su inconformidad con la lista de nominados a la 98.ª edición de los Premios Oscar, especialmente en la categoría de Mejor Dirección, donde la presencia femenina sigue siendo mínima.

Las declaraciones de la ganadora del Oscar se dieron el pasado 24 de enero, en encuentros con medios especializados, y rápidamente generaron eco dentro de la industria cinematográfica y entre cinéfilos.

"AÚN TENEMOS MUCHO TRABAJO POR HACER", SEÑALA PORTMAN

La actriz fue clara al expresar su frustración por la falta de reconocimiento a las mujeres detrás de la cámara. Natalie Portman aseguró que varias de las mejores películas estrenadas recientemente fueron dirigidas por mujeres, pero no lograron posicionarse en las principales categorías de premiación.

"Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres", comentó la actriz de 44 años. Añadió que el problema va más allá de una sola categoría y refleja barreras persistentes en distintos niveles de la industria.

Para Portman, las dificultades comienzan desde mucho antes de la temporada de premios, y se arrastran durante todo el proceso creativo y de distribución.

LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN EL CINE

Durante su participación en Sundance, Portman profundizó en los obstáculos estructurales que enfrentan las directoras. Explicó que el acceso al financiamiento suele ser más complicado para las mujeres, y que incluso al superar esa etapa, los retos continúan en festivales, exhibición y reconocimiento crítico.

"Cada paso del camino es más difícil", expresó, al referirse a las oportunidades limitadas que enfrentan las cineastas en comparación con sus colegas hombres.

La actriz concluyó su postura con una frase que se convirtió en uno de los ejes del debate: "Aún tenemos mucho trabajo por hacer", un mensaje que refuerza su historial de posicionamientos públicos a favor de la equidad de género en Hollywood.

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES QUE MERECÍAN MÁS RECONOCIMIENTO

Natalie Portman no se limitó a una crítica general y también mencionó producciones concretas que, desde su perspectiva, debieron tener mayor visibilidad durante la temporada de premios.

Entre los títulos que destacó se encuentran:

Sorry Baby

Left-Handed Girl

Hedda

The Testament of Ann Lee

Según la actriz, estas películas fueron bien recibidas tanto por el público como por la crítica especializada, pero ese reconocimiento no se tradujo en nominaciones importantes dentro de los Oscar.

Natalie Portman says that "so many women" were snubbed for award nominations, including for films like "Sorry, Baby" and "The Testament of Ann Lee": "We have a lot of work to do still."



Variety Studio presented by @Audible_com pic.twitter.com/0klVn0s5RY — Variety (@Variety) January 24, 2026

NOMINADOS A MEJOR DIRECCIÓN EN LOS OSCAR 2026

La inconformidad se intensificó tras la publicación oficial de los nominados a Mejor Dirección, categoría en la que solo figura una mujer entre los cinco seleccionados.

Los nominados son:

Chloé Zhao por Hamnet, la única mujer en la categoría.

Josh Safdie por Marty Supreme.

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Joachim Trier por Sentimental Value.

Ryan Coogler por Sinners.

Cabe destacar que Hamnet también es la única película dirigida por una mujer que logró una nominación en la categoría de Mejor Película, lo que refuerza los señalamientos hechos por Portman.

UN DEBATE RECURRENTE PARA LA ACADEMIA

La falta de mujeres nominadas en categorías clave no es un tema nuevo para la Academia. Año con año, la lista de candidatos a Mejor Dirección suele generar cuestionamientos, a pesar de los compromisos públicos de diversidad e inclusión que la institución ha anunciado en el pasado.

Si bien ha habido avances aislados en algunas ediciones, el panorama de 2026 deja claro que la paridad aún está lejos de consolidarse, sobre todo en los rubros considerados más prestigiosos.

¿CUÁNDO SE CELEBRAN LOS PREMIOS OSCAR 2026?

La 98.ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia será conducida por Conan O´Brien, quien regresa como anfitrión por segundo año consecutivo.

Mientras la industria se prepara para su noche más importante, las declaraciones de Natalie Portman reavivan un debate que sigue abierto: la representación femenina en el cine y el reconocimiento real al trabajo de las directoras.