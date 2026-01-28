  • 24° C
Farándula

Eiza González protagoniza In the Grey junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

Su estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 10 de abril de 2026

Ene. 28, 2026
La actriz mexicana es cada vez más reconocida en el cine internacional.
Eiza González continúa consolidando su carrera en Hollywood y ahora se suma a uno de los proyectos de acción más esperados de los próximos años.

La actriz mexicana protagonizará "In the Grey", una nueva película dirigida por Guy Ritchie, donde compartirá créditos con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, según informó Deadline.

La cinta, producida y distribuida por Black Bear Pictures, mezcla acción y suspenso bajo el inconfundible estilo del director británico responsable de éxitos como Snatch y Operación U.N.C.L.E.. Su estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 10 de abril de 2026.

¿DE QUÉ TRATA "IN THE GREY"?

La historia sigue a dos especialistas en operaciones de extracción, interpretados por Cavill y Gyllenhaal, quienes deben coordinar la salida de una negociadora de alto nivel, personaje que será encarnado por Eiza González. La misión se desarrolla en un entorno de alto riesgo, donde las decisiones morales y la tensión constante juegan un papel clave.

imagen-cuerpo

UN ENCUENTRO ENTRE VIEJOS CONOCIDOS

"In the Grey" marca una nueva colaboración entre Guy Ritchie y sus protagonistas. Henry Cavill y Eiza González ya trabajaron juntos en "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", también dirigida por Ritchie, mientras que González y Jake Gyllenhaal coincidieron previamente en Ambulancia (2022).

Con un elenco de alto perfil, secuencias de acción intensas y la estética característica del cineasta británico, "In the Grey" se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine de acción internacional, con altas expectativas tanto en taquilla como en recepción crítica.

César Leyva
