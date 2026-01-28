Primer vistazo al set de Cómo entrenar a tu dragón 2: arranca el rodaje del live-action

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El universo de Cómo entrenar a tu dragón vuelve a desplegar sus alas. El rodaje de la segunda entrega en versión live-action ya comenzó oficialmente, consolidando la continuación de una de las franquicias animadas más queridas del cine, ahora adaptada a acción real.

El anuncio no solo confirma el buen momento que atraviesa la saga, sino que también refuerza la confianza del estudio en un proyecto que logró conquistar tanto a nuevos espectadores como a seguidores de larga data.

LIVE-ACTION CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

La primera película live-action, estrenada en 2025, fue protagonizada por Mason Thames como Hipo, Nico Parker en el papel de Astrid, Gerard Butler como Estoico y Nick Frost como Bocón.

El filme superó las expectativas al recaudar 636.6 millones de dólares en la taquilla mundial y alcanzar una aprobación del 97 por ciento del público en Rotten Tomatoes, cifras que llevaron a que la secuela fuera confirmada incluso antes de su estreno en salas.

ARRANCA EL RODAJE DE CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

El director y guionista Dean DeBlois, responsable creativo de la trilogía animada original, compartió la primera imagen detrás de cámaras correspondiente al arranque del rodaje. En la fotografía se le observa sonriente, sosteniendo una claqueta, junto al nuevo logo de la película, que por primera vez adopta un distintivo color rojo.

El mensaje que acompañó la publicación fue claro y entusiasta: "¡De vuelta a la carga! ¡Primer día de rodaje de HTTYD2! ¡Comienza la aventura!".

Por su parte, Mason Thames también recurrió a redes sociales para compartir su primera imagen desde el set, adelantando el horizonte temporal del proyecto con un breve mensaje: "2027... Cómo entrenar a tu dragón 2", lo que de inmediato encendió la conversación entre los fans.

La película adaptará la historia del filme animado estrenado en 2014 y tiene programado su lanzamiento en cines para el 11 de junio de 2027. Con un sólido antecedente en taquilla y una base de seguidores fieles, la secuela buscará repetir el éxito comercial de su predecesora y reconectar con la audiencia, manteniendo altas expectativas dentro del fandom de Cómo entrenar a tu dragón.

NUEVOS ACTORES

Además del elenco principal, se confirmó el regreso de Julian Dennison como Patapez, Bronwyn James como Brutilda, Gabriel Howell como Patán Mocoso y Harry Trevaldwyn como Brutacio, reforzando la continuidad del universo vikingo que ha caracterizado a la franquicia.

Tras meses de especulación, finalmente se anunció que Cate Blanchett dará vida a Valka, la madre de Hipo, personaje al que ya había prestado su voz en la versión animada, una decisión que ha sido bien recibida por el público. En tanto, el villano Drago será interpretado por Ólafur Darri Ólafsson, mientras que la posible inclusión del personaje Eret aún no ha sido confirmada por la producción.