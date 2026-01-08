Disney revela al elenco principal del esperado live action de Enredados

Después de meses de audiciones, rumores y una expectativa creciente entre los fanáticos, Disney finalmente comenzó a despejar las dudas en torno a uno de sus proyectos más ambiciosos. La compañía confirmó que Teagan Croft y Milo Manheim serán los encargados de dar vida a Rapunzel y Flynn Rider en el esperado live action de Enredados, adaptación en acción real del clásico animado estrenado en 2010, una de las películas más queridas del llamado segundo renacimiento de Disney Animation.

El anuncio marca un paso clave para una producción que llevaba años en desarrollo y que había enfrentado un proceso de selección particularmente largo y minucioso. De acuerdo con información del estudio, las audiciones incluyeron pruebas de pantalla realizadas en Londres a finales de 2025, además de estrategias de promoción temprana poco convencionales, como el envío simbólico de linternas al cielo en Estados Unidos y Reino Unido para anunciar la búsqueda de los protagonistas.

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE ENREDADOS?

Teagan Croft, de 21 años, es ampliamente reconocida por su papel de Raven en la serie Titans, emitida entre 2018 y 2023, donde se consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras del género. También protagonizó la cinta australiana True Spirit (Espíritu libre), estrenada en Netflix, en la que interpretó a la navegante Jessica Watson. En el live action de Enredados, Croft asumirá el reto de encarnar a Rapunzel, una de las princesas más emblemáticas del universo Disney.

Por su parte, Milo Manheim, de 24 años, dará vida al carismático ladrón Flynn Rider. El actor alcanzó la fama gracias a la saga musical Zombies, producida por Disney Channel, y posteriormente participó en series como School Spirits. Además, ha demostrado su talento vocal en el teatro, particularmente en una reciente reposición de La pequeña tienda de los horrores. Manheim es hijo de la actriz Camryn Manheim, ganadora del Emmy, y este proyecto podría significar su salto definitivo al estrellato cinematográfico.

UN PROYECTO DE ALTO PERFIL

La nueva versión de Enredados será dirigida por Michael Gracey, cineasta conocido por su trabajo en El gran showman y Better Man, lo que refuerza la expectativa de que la película mantenga un fuerte componente musical. La producción está a cargo de Kristin Burr, veterana de Disney que ha participado en títulos como Cruella y Otro viernes de locos, mientras que el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson, reconocida por Do Revenge y Thor: Love and Thunder.

Aunque Disney no ha revelado una fecha oficial de estreno ni el inicio del rodaje, la confirmación del elenco principal sugiere que el proyecto entra en una nueva etapa de desarrollo y que pronto podrían anunciarse más detalles.