Turbulence Drag Queen rompe el silencio y explica sobre la separación de Burrita Burrona

En un nuevo video y transmisión directa, Turbulence Drag Queen habló sin rodeos sobre la salida definitiva de Burrita Burrona, aclarando qué ocurrió, quién tomó la decisión y qué pasará con el universo creativo que ambas figuras construyeron durante años.

Desde el inicio, Erick Alejandro Martínez (nombre real de Turbulence) fue enfático con que el proyecto no se cancela ni se termina, pero sí entra en una etapa de transformación profunda.

Habrá cambios estructurales y un periodo de pausa breve, necesario para reorganizarse tras la salida de Momo Guzmán, la persona detrás del personaje de Burrita Burrona, quien recientemente presentó nuevos proyectos y personajes propios.

LA SALIDA DE MOMO GUZMÁN

En sus declaraciones, Turbulence dejó una postura clara y firme:

“Esto no es una campaña, no es una broma. La persona que estaba aquí ya no será Burrita, se respeta su decisión”.

Con ello, confirmó que fue Momo Guzmán quien decidió dar un paso al costado, una determinación que, aunque inesperada, fue asumida con respeto.

La drag queen subrayó que no existen conflictos, pleitos ni resentimientos, y reconoció el derecho de su excolaborador a buscar nuevos horizontes creativos.

“Aplaudo y qué bueno que las personas quieran volar y crecer”, expresó, dejando claro que la separación fue profesional y que responde tanto a cambios personales como creativos.

Turbulence también adelantó que el material ya grabado con Guzmán sí se publicará, al igual que una campaña producida antes de la ruptura laboral.

¿QUÉ PASARÁ CON MAMÁ MELANITO, LOVERRIMA, LA PULGA Y OTROS PERSONAJES?

Uno de los puntos que más inquietaba a la audiencia era el futuro del llamado “universo de las amponas”. Al respecto, Turbulence explicó que el proyecto será rediseñado, pero no desmantelado.

Personajes como Mamá Melanito, Loverrima y La Pulga continúan vigentes, aunque cada uno cuenta con proyectos y tiempos propios.

Algunas conversaciones sobre el rumbo del canal ya se llevaron a cabo, mientras que otras quedaron en pausa para permitir que la evolución sea orgánica y sin decisiones apresuradas. Todo apunta a que los personajes permanecerán, aunque bajo una dinámica distinta.

UNA PAUSA, NO UN ADIÓS

Para enfrentar esta transición, Turbulence anunció un receso temporal. Sin embargo, fue tajante al aclarar que esto no significa el cierre del canal. Durante la pausa, se liberará contenido previamente grabado y una campaña pendiente de estreno.

Con un tono honesto, la creadora cerró el mensaje reafirmando su compromiso con el proyecto:

“Yo jamás me imaginé ser una drag queen que se iba a dedicar a YouTube y vivir de las redes… hoy es algo a lo que le tomé muchísimo amor y no lo voy a soltar”.

Así, el multiverso creativo de Turbulence entra en una etapa de reconfiguración obligada, pero con la determinación intacta de seguir creando, reinventarse y demostrar que, en el mundo digital, evolucionar también es una forma de resistencia creativa.