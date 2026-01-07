"Nos está faltando al respeto": así reaccionó el hijo de Juan Gabriel al video viral de su doble

En septiembre de 2025, un grupo de turistas mexicanos que desayunaba en una cafetería de París, Francia, grabó a un hombre con rasgos que, según ellos, recordaban al fallecido cantautor Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel.

El material fue compartido en redes sociales con la pregunta: "¿Juan Gabriel está vivo?", desatando una ola de comentarios que dividieron opiniones entre quienes notaban similitudes y quienes reaccionaron de manera burlona.

REACCIONES DEL HIJO DE JUAN GABRIEL

Meses después del video viral, Jean Aguilera, hijo del "Divo de Juárez", fue entrevistado en el programa "Venga la Alegría" y expresó su postura ante las especulaciones:

"Pues primero, nos están faltando el respeto dos veces, porque uno, el señor está muy feo y dos, están diciendo que está vivo. Entonces, por favor", declaró con firmeza.

Jean Aguilera agregó que entiende la nostalgia y el cariño de los fans, pero recalcó que las teorías sobre la supuesta vida de su padre no son ciertas: "Se extraña mucho, entonces entiendo el sentimiento, entiendo que quieran que esté vivo, pero también tienen que dejar eso en paz".

@latinus_us Turistas mexicanos captan en París a una persona idéntica a Juan Gabriel. #Latinus #InformaciónParaTi ? sonido original - Latinus

NUEVA EDICIÓN ESPECIAL DE "LOS DÚO"

Con motivo del 75 aniversario del natalicio de Juan Gabriel, se anunció una edición especial del disco "Los Dúo", que incluirá comentarios inéditos del cantautor. Este álbum contará con 16 canciones en colaboración con artistas como Marco Antonio Solís, Juanes, Natalia Jiménez, Alejandra Guzmán, Isabel Pantoja, Emmanuel y Natalia Lafourcade.

El lanzamiento de esta edición especial está programado para el 16 de enero en todas las plataformas digitales, ofreciendo a los fans una oportunidad de revivir la música y la voz del icónico artista.