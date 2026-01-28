Muere Kozo Shioya, voz original de Majin Buu en Dragon Ball, a los 70 años

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El mundo del anime y del doblaje japonés se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Kozo Shioya, actor de voz ampliamente reconocido por dar vida a Majin Buu en la saga Dragon Ball.

La noticia fue dada a conocer durante la madrugada de este 28 de enero por Aoni Production, agencia que representaba al intérprete, y generó una oleada de reacciones entre seguidores de distintas generaciones que crecieron escuchando su inconfundible registro vocal.

MUERE KOZO SHIOYA, VOZ ORIGINAL DE MAJIN BUU EN DRAGON BALL,

De acuerdo con el comunicado oficial, Shioya murió el pasado 20 de enero de 2026 a los 70 años de edad, a consecuencia de una hemorragia cerebral. La agencia expresó su agradecimiento por el apoyo brindado al actor a lo largo de su trayectoria y ofreció disculpas por la demora en hacer pública la información.

Asimismo, detalló que el funeral se llevó a cabo de manera privada, únicamente con la presencia de familiares cercanos, respetando los deseos de la familia.

¿QUIÉN FUE KOZO SHIOYA?

Originario de la prefectura de Kagoshima, Kozo Shioya construyó una sólida carrera en la industria del doblaje japonés desde la década de 1980.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes cómicos, extravagantes, grotescos y heroicos, lo que lo convirtió en una figura muy solicitada dentro del anime y los videojuegos. Aunque participó en numerosas producciones, su trabajo como Majin Buu lo catapultó a la fama internacional y lo consolidó como una voz entrañable para millones de fanáticos.

Shioya interpretó a Majin Buu en prácticamente todas las versiones del universo Dragon Ball, incluyendo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super, además de múltiples videojuegos de la franquicia. Su capacidad para dar matices a las distintas evoluciones del personaje, desde el impredecible Kid Buu hasta su faceta más amistosa, fue clave para que el villano se convirtiera en uno de los más memorables de la saga. La única excepción fue Dragon Ball Daima (2024-2025), donde la versión "Mini" del personaje fue interpretada por Shiho Amuro.

Más allá de Dragon Ball, el actor dejó huella en otras series de gran relevancia como One Piece, donde dio voz a personajes como Genzo, Pappag y Weevil; Naruto, como Jigumo; y World Trigger, en el papel de Motokichi Kinuta. También participó en reconocidos videojuegos como Kingdom Hearts II, Metal Gear Solid II y III y varias entregas de Sengoku Basara, ampliando su legado dentro de la cultura pop japonesa.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y agradecimiento por parte de seguidores de Japón, México y otros países de América Latina, donde Dragon Ball marcó a generaciones enteras. Para muchos, la voz de Kozo Shioya no solo dio vida a un personaje, sino que acompañó su infancia y juventud, dejando una huella imborrable en la historia del anime.