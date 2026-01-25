¡Dragon Ball Super regresa! ¿Qué se espera de la nueva saga del anime?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Después de una larga espera marcada por rumores y filtraciones, finalmente se confirmó el regreso de Dragon Ball Super al anime. Toei Animation anunció oficialmente que la serie continuará con nuevos episodios, retomando la historia a partir del arco de la Patrulla Galáctica, uno de los más aclamados del manga creado por Toyotaro.

El anuncio se realizó durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri de enero, donde participaron figuras clave como la actriz de voz Masako Nozawa y el productor Akio Iyoku. Ahí se compartieron los primeros detalles de esta nueva etapa que promete acción, personajes inéditos y un villano que elevará el nivel de amenaza en el Universo 7.

UN REGRESO ESPERADO POR LOS FANS

El anime de Dragon Ball Super concluyó en 2018 con el episodio 131, dejando a millones de seguidores a la expectativa de una continuación. Desde entonces, el manga siguió avanzando con historias originales que no habían sido adaptadas a la pantalla chica.

La confirmación de que el anime retomará el arco de la Patrulla Galáctica marca el inicio de una nueva fase para la franquicia, que busca reconectar con su audiencia y atraer a nuevas generaciones de espectadores.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS ABARCA EL ARCO DE LA PATRULLA GALÁCTICA?

En el manga, esta historia —conocida también como el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica— comenzó a publicarse el 21 de diciembre de 2018 en la revista V-Jump. Arrancó en el capítulo 43 y concluyó en el número 67, lo que da un total de 25 capítulos.

Para dimensionar su extensión, esta saga es más larga que la del Torneo del Poder, que tuvo 16 capítulos, y que el arco de Trunks del Futuro, que contó con 13. Hasta ahora, Toei Animation no ha revelado cuántos episodios tendrá la adaptación animada ni si seguirá fielmente el manga o incorporará contenido original.

La trama general del arco fue desarrollada por Toyotaro, mientras que Akira Toriyama participó como supervisor creativo, además de aportar ideas para la historia y el diseño de personajes. Esta colaboración fue clave para que el arco se convirtiera en uno de los favoritos entre los seguidores de Dragon Ball.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SAGA DE DRAGON BALL SUPER?

La historia se sitúa después de los acontecimientos de la película Dragon Ball Super: Broly. Tras regresar a la Tierra, Goku se reúne con Vegeta y los demás Guerreros Z, pero la calma dura poco.

La Patrulla Galáctica, encabezada por un misterioso y poderoso soldado llamado Merus, aparece para solicitar ayuda. Su misión es capturar nuevamente a Moro, un criminal extremadamente peligroso que logró escapar de su prisión. Para lograrlo, necesitan la intervención del Gran Kaioshin, quien permanece dentro de Majin Buu.

Goku, Vegeta y sus aliados se unen entonces a la policía intergaláctica y viajan al cuartel general de la Patrulla Galáctica, dando inicio a una aventura que combina combates intensos, exploración espacial y nuevos dilemas para los protagonistas.

MORO, EL NUEVO GRAN VILLANO

El antagonista central de esta saga es Moro, un hechicero ancestral conocido como el Devorador de Planetas. Su habilidad para absorber la energía vital de mundos enteros lo convierte en una amenaza de escala cósmica.

Derrotado hace millones de años por los Kaioshin, Moro fue encarcelado por la Patrulla Galáctica. Sin embargo, tras su escape, demuestra ser más peligroso que nunca. Su diseño de apariencia animal y su personalidad cruel refuerzan su imagen como uno de los villanos más intimidantes de Dragon Ball Super.

A diferencia de otros enemigos, Moro comienza apoyándose principalmente en la magia, pero con el paso del tiempo desarrolla una fuerza física abrumadora y un gran dominio del combate cuerpo a cuerpo.

¿HABRÁ MÁS SAGAS DESPUÉS DE LA PATRULLA GALÁCTICA?

Sin adelantar detalles clave de la historia, el arco de la Patrulla Galáctica es solo uno de los arcos exclusivos del manga. Tras su conclusión, se introduce a Granola, un nuevo antagonista con un profundo deseo de venganza contra los Saiyajin.

Por ahora, Toei Animation no ha confirmado si esta historia también será adaptada al anime. No obstante, el regreso de Dragon Ball Super abre la puerta a que más sagas del manga lleguen finalmente a la animación.

Con nuevos personajes, un villano poderoso y una narrativa más ambiciosa, la nueva saga de Dragon Ball Super promete devolver a la franquicia al centro de la conversación entre los fans del anime a nivel mundial.