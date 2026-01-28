  • 24° C
Farándula

Memes de Lamberto Quintero: humor viral inspirado en el famoso corrido

Lo que comenzó como una canción trágica hoy se ha convertido en un fenómeno de humor viral que cada año vuelve a ser tendencia en redes sociales

Ene. 28, 2026
Cada 28 de enero, las redes sociales en México se inundan de memes que hacen referencia a Lamberto Quintero, personaje que quedó inmortalizado en la cultura popular gracias al famoso corrido interpretado por Antonio Aguilar y, años después, por Chalino Sánchez.

Lo que inició como una canción de corte trágico hoy se ha transformado en un fenómeno de humor viral que, año con año, vuelve a posicionarse en plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok.

¿QUIÉN FUE LAMBERTO QUINTERO?

Lamberto Quintero nació en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y era tío del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Su historia cobró notoriedad tras su asesinato el 28 de enero de 1976, hecho que dio origen al corrido cuya letra inicia con la ya célebre frase: "Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha".

Esa línea se ha convertido en el detonante principal para que usuarios de internet reactiven la tendencia cada año.

Fue Antonio Aguilar quien terminó por inmortalizar no solo la fecha, sino al propio personaje, al interpretar el corrido y protagonizar la película estrenada en 1987. Escenas del filme, imágenes del cantante y fragmentos de la letra son hoy materia prima para la creación de memes que combinan nostalgia, humor negro y referencias a la vida cotidiana.

MEMES DE LAMBERTO QUINTERO

El fenómeno de los memes de Lamberto Quintero se explica, en gran medida, por la fuerza simbólica de la canción y su arraigo en la cultura popular mexicana. Los usuarios suelen adaptar frases como "¿Pa´ qué son las metralletas?", "Iban tomando cerveza" o "Quisieran que fuera cuento, pero señores, es cierto" para ilustrar situaciones comunes, desde problemas laborales hasta bromas sobre desveladas, quincenas o trámites.

Aunque el corrido narra un episodio violento, en el entorno digital la historia ha sido resignificada. Para muchos internautas, el 28 de enero es ya una fecha asociada más al ingenio colectivo y a la creatividad humorística que al hecho histórico en sí. Así, Lamberto Quintero se mantiene vigente, no solo como figura del corrido mexicano, sino como un inesperado ícono del humor viral contemporáneo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

