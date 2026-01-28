  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Un día 28 de enero: Lamberto Quintero, la historia del corrido que lo convirtió en leyenda a 50 años de su muerte

Personaje clave del narcotráfico sinaloense cuya historia fue inmortalizada en uno de los corridos más emblemáticos de la música regional mexicana

Ene. 28, 2026
A 50 años de su muerte, Lamberto Quintero sigue vivo en la memoria de los mexicanos gracias a un corrido.
A 50 años de su muerte, Lamberto Quintero sigue vivo en la memoria de los mexicanos gracias a un corrido.

Cada 28 de enero, una frase vuelve a escucharse con fuerza en Sinaloa y en distintos rincones de México: "Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha". No es solo el inicio de un corrido popular, sino el recordatorio de la muerte de Lamberto Quintero, ocurrida en 1976 y convertida, con el paso del tiempo, en parte de la memoria colectiva del país.

Han pasado cinco décadas desde aquel día, pero el nombre de Quintero sigue vigente gracias a la música, las tradiciones locales y la narrativa que rodea su vida y su violento final.

EL CORRIDO QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS

El corrido Lamberto Quintero, escrito por Paulino Vargas, es considerado una de las primeras composiciones que dieron forma al narcocorrido moderno. La canción relata con detalle la emboscada en la que perdió la vida el sinaloense, cerca de la comunidad de El Salado, en el municipio de Culiacán.

Aunque ha sido interpretado por distintos artistas a lo largo de los años, la versión de Antonio Aguilar es la más reconocida y la que consolidó al tema como un clásico de la música regional mexicana. Su impacto fue tal que abrió el camino a un subgénero que, desde entonces, narra historias de personajes ligados al crimen organizado.

¿QUIÉN FUE LAMBERTO QUINTERO?

Lamberto Quintero Payán creció en un contexto marcado por la violencia y la falta de oportunidades, factores que influyeron en su incursión en actividades ilícitas. Con el tiempo, se convirtió en una figura relevante dentro del narcotráfico, estableciendo vínculos con otros actores clave del crimen organizado en México.

Su habilidad para moverse dentro de ese mundo y su cercanía con episodios oscuros de la historia criminal del país lo posicionaron como un personaje conocido en la región. Sin embargo, fue su muerte la que terminó por inmortalizarlo.

EL "LAMBERTAZO" Y LA MEMORIA COLECTIVA

Cada año, en El Salado, se realiza una conmemoración conocida como el Lambertazo, un evento que mezcla música, tradición y memoria popular. Durante esta fecha se interpretan corridos, especialmente el que lleva su nombre, y se llevan a cabo distintas actividades que recuerdan su figura.

En este 2026, las celebraciones en Culiacán se adelantaron al sábado 24 de enero, con un desfile de camionetas clásicas que reunió a decenas de personas, reafirmando que, medio siglo después, el personaje sigue presente en la cultura sinaloense.

UN LEGADO POLÉMICO, PERO VIGENTE

La figura de Lamberto Quintero continúa generando debate. Para algunos, representa un capítulo oscuro del narcotráfico; para otros, es parte de la historia musical y cultural del norte del país. Lo cierto es que su nombre permanece vivo gracias a los corridos que narran su historia y a las celebraciones que cada año recuerdan aquel 28 de enero.

A 50 años de su asesinato, Lamberto Quintero sigue siendo un símbolo de cómo la música popular puede transformar una vida marcada por la violencia en una leyenda que trasciende generaciones.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Santo Tomás de Aquino: Patrono de las escuelas católicas y de la educación
Viral

Santo Tomás de Aquino: Patrono de las escuelas católicas y de la educación

Enero 28, 2026

Uno de los filósofos y teólogos más influyentes de todos los tiempos, autor de las célebres vías para demostrar la existencia de Dios

Este estudio vincula la inactividad física con mayor estrés en la mediana edad
Viral

Este estudio vincula la inactividad física con mayor estrés en la mediana edad

Enero 28, 2026

La investigación analizó el comportamiento de más de 3 mil adultos en Finlandia y concluyó que reducir el ejercicio

A 40 años del accidente del transbordador Challenger: datos que probablemente no sabías
Viral

A 40 años del accidente del transbordador Challenger: datos que probablemente no sabías

Enero 28, 2026

Una tragedia que marcó la historia espacial revela fallas técnicas ignoradas, decisiones bajo presión y detalles poco difundidos sobre la misión