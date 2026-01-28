¿Qué es el "doxing" y por qué se ha vuelto tan común en internet?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Aunque hoy parece un fenómeno reciente, el doxing existe desde hace décadas, pues ganó popularidad en los años noventa, cuando hackers comenzaron a revelar la identidad real de otros atacantes que se escondían detrás de seudónimos.

¿QUÉ ES DOXING?

El término doxing (también escrito doxxing) proviene de la palabra inglesa docs o "documentos". En esencia, se refiere a una práctica de ciberacoso que consiste en recopilar y difundir información personal, confidencial o sensible de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de intimidarla, dañarla, exponerla públicamente o incluso afectarla de forma financiera.

Quitarles el anonimato los dejaba vulnerables ante autoridades y rivales. Con el tiempo, esta práctica salió de los foros clandestinos y se instaló de lleno en internet, especialmente en el contexto de las guerras culturales actuales, donde se ataca a personas por sus opiniones, creencias o posturas públicas.

¿CÓMO FUNCIONA EL DOXING?

El doxing se apoya en una realidad incómoda: casi todos dejamos un rastro digital. Redes sociales, registros públicos, dominios web, correos electrónicos y hasta hábitos de consumo generan datos que, combinados, pueden construir un perfil muy preciso de una persona.

Algunas de las técnicas más comunes incluyen el seguimiento de nombres de usuario (muchas personas usan el mismo en distintas plataformas), búsquedas WHOIS en dominios, suplantación de identidad mediante correos falsos, análisis de redes sociales públicas y revisión de registros gubernamentales.

También se utilizan métodos más técnicos, como el rastreo de direcciones IP, búsquedas inversas de números telefónicos, detección de paquetes de datos en redes inseguras y la compra de información a corredores de datos, que lucran vendiendo perfiles personales incluso en la web oscura.

¿QUÉ INFORMACIÓN BUSCAN LOS DOXERS?

Los datos más codiciados suelen ser números de teléfono, direcciones particulares, números de seguridad social, detalles bancarios y de tarjetas de crédito. Esta información puede servir para cometer fraudes, abrir cuentas falsas, dañar la reputación de la víctima o facilitar otros ataques más graves.

En muchos casos, la información difundida ya es pública, lo que complica su persecución legal. Sin embargo, el doxing puede volverse ilegal si implica amenazas, acoso, extorsión o la revelación de datos protegidos. Más allá de lo legal, es una práctica claramente poco ética.

¿CÓMO PROTEGERSE Y QUÉ HACER SI OCURRE?

Aunque evitarlo al 100 por ciento es casi imposible, usar contraseñas seguras, una VPN, revisar la privacidad en redes sociales, desconfiar de correos sospechosos y separar cuentas de correo por uso reduce significativamente el riesgo. También es clave monitorear qué información personal aparece en línea y configurar alertas.

Si alguien es víctima de doxing, lo más importante es actuar rápido: