Solo 6 de cada 100 fans lograron boletos para BTS en México

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México dejó fuera a casi 94 % de los interesados, al registrarse una demanda sin precedentes, informó Ticketmaster.

De acuerdo con la boletera, más de 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, pero solo había disponibles 136 mil 400 boletos para las tres fechas programadas en la Ciudad de México, lo que representó apenas 6.4 % de la demanda total.

DEMANDA HISTÓRICA

En un comunicado, Ticketmaster detalló que durante las preventas y la venta general se alcanzó un pico de más de 1.1 millones de personas formadas de manera simultánea en la fila virtual.

La empresa explicó que la disponibilidad de boletos estuvo determinada previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, considerando la configuración del escenario y la capacidad del Estadio GNP Seguros.

"La diferencia estructural entre el número de interesados y los boletos disponibles impidió satisfacer la totalidad de la demanda", señaló la compañía, al tiempo que reconoció la enorme expectativa que genera BTS y su relevancia dentro de la comunidad de fans.

Los boletos para BTS WORLD TOUR ´ARIRANG´ en México se encuentran agotados, evita comprar fuera de canales oficiales. pic.twitter.com/9tYzOhHu8F — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) January 24, 2026

RECHAZA PRECIOS DINÁMICOS

Ante las dudas y la frustración del público, Ticketmaster aclaró que no aplica precios dinámicos ni algoritmos durante el proceso de venta y que los precios se mantuvieron sin cambios.

Asimismo, precisó que no se emitieron boletos físicos y que toda la comercialización se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales, con mecanismos de seguridad en cada compra.

La boletera también rechazó de forma categórica la reventa ilegal, advirtiendo que algunas plataformas publican boletos especulativos cuya existencia no está verificada y que no tienen vínculo alguno con Ticketmaster.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO?

BTS se presentará en México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La expectativa ha sido tal que incluso la presidenta de México reveló haber enviado una nota diplomática al gobierno de Corea del Sur para solicitar más conciertos o alternativas como pantallas masivas.