Internacional / Mundo

Gobierno de Corea del Sur recibe carta de Sheinbaum; analiza petición de más conciertos de BTS en México

De acuerdo con la oficina presidencial surcoreana, la misiva fue recibida y actualmente se encuentra en proceso de análisis para una próxima respuesta

Ene. 27, 2026
El Gobierno de Corea del Sur confirmó este martes 27 de enero a la agencia EFE que recibió formalmente la carta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la misiva, la mandataria solicita su intervención para que el grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en territorio mexicano, ante la alta demanda y la polémica generada por la venta de boletos.

De acuerdo con la oficina presidencial surcoreana, la misiva fue recibida y actualmente se encuentra en proceso de análisis, por lo que aún no se ha definido una respuesta oficial.

La confirmación se dio vía telefónica, un día después de que la mandataria mexicana hiciera público el envío de la carta diplomática dirigida al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

La acción de Sheinbaum marca un hecho sin precedentes en la relación cultural y diplomática entre ambos países.

La presidenta explicó que su gestión busca atender una demanda social legítima, especialmente entre jóvenes mexicanos, quienes han manifestado frustración por la dificultad para conseguir entradas para los conciertos de BTS, uno de los grupos más influyentes de la industria musical global.

CONTROVERSIA POR LA VENTA DE BOLETOS

Además de solicitar más fechas de conciertos en México, la mandataria planteó alternativas como la instalación de pantallas masivas para que más personas puedan disfrutar de los espectáculos, una propuesta que busca ampliar el acceso y reducir la tensión generada por la limitada disponibilidad de boletos.

La reacción del Gobierno mexicano se produce en medio de una fuerte polémica por el proceso de venta de entradas. Seguidores de la agrupación surcoreana denunciaron presuntas irregularidades, falta de transparencia y posibles actos de reventa indebida.

Algunas seguidoras aseguraron que boletos fueron vendidos directamente a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, sede de los conciertos, a pesar de que la venta oficial había sido anunciada como exclusivamente en línea.

Estas acusaciones llevaron a que parte del fandom calificara la venta como fraudulenta y exigiera explicaciones a los organizadores, además de pedir la intervención de autoridades para garantizar procesos justos y claros.

En ese contexto, Sheinbaum defendió su iniciativa como un gesto de respaldo a los jóvenes y como una forma de reconocer el impacto cultural y social que BTS tiene en México.

Mientras el Gobierno surcoreano analiza la solicitud, el tema continúa generando debate tanto en redes sociales como en el ámbito político, abriendo una conversación inédita sobre el papel de la diplomacia en eventos culturales de gran escala.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


