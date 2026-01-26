Tarde de videojuegos termina manchada de sangre: adolescente de 13 años muere a manos del padre de su amigo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La localidad valenciana de Sueca vive días de profundo impacto social tras un nuevo suceso violento que ha sacudido a un municipio acostumbrado a la tranquilidad. Un hombre de 48 años se entregó a la Guardia Civil como presunto responsable de la muerte de Alex, un adolescente de 13 años y amigo cercano de su propio hijo.

El caso ha generado incredulidad entre vecinos y autoridades, especialmente por el contexto en el que ocurrió y por las versiones aún abiertas que investigan los agentes.

UN MUNICIPIO MARCADO POR LA TRAGEDIA

Sueca, con cerca de 29 mil habitantes y ubicada al sur del parque natural de la Albufera, no es ajena a episodios que han dejado huella en la memoria colectiva. Hace menos de un año, el Tribunal Supremo confirmó la prisión permanente revisable para el conocido como el parricida de Sueca, responsable del asesinato de su hijo de 11 años en 2022.

Ahora, menos de cuatro años después, otro crimen ha vuelto a estremecer a la capital de la Ribera Baja, una localidad conocida por su tradición arrocera y su vida comunitaria.

LA ENTREGA DEL PRESUNTO AUTOR

Los hechos salieron a la luz el pasado sábado alrededor de las 18.30 horas, cuando un hombre identificado como Juan Francisco acudió al cuartel de la Guardia Civil de Sueca. Visiblemente alterado y con manchas de sangre en la ropa, pidió a los agentes que lo detuvieran por el homicidio de un menor.

Según su propio testimonio, la víctima era Alex, un niño de 13 años, amigo de su hijo y compañero habitual de juegos. Ambos se encontraban en su domicilio, en la calle del Trinquet Vell, cuando ocurrió el crimen.

DUDAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Desde el primer momento, los agentes detectaron inconsistencias en el relato. Una de las hipótesis que se barajan es que el hombre podría estar intentando encubrir a su hijo, también de 13 años. La otra línea de investigación apunta a que el propio padre habría cometido el homicidio tras una posible discusión entre los menores.

Lo que sí parece claro para los investigadores es que no se trataría de un crimen premeditado, ya que el presunto autor se entregó apenas una hora después de lo sucedido.

Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que, antes de acudir al cuartel, el hombre cerró su vivienda y llevó a su hijo a casa de los abuelos. Posteriormente regresó al domicilio acompañado por agentes, quienes confirmaron la muerte violenta del menor.

EL ESCENARIO DEL CRIMEN

Los hechos ocurrieron en una vivienda de dos plantas, pintada de blanco, ubicada en el número 5 de la calle del Trinquet Vell. El inmueble pertenece a la familia del presunto autor, quien residía ahí con sus dos hijos tras separarse de su pareja.

Vecinos de la zona describen al hombre como una persona tranquila, educada y sin antecedentes de conflictos. "Nunca dio problemas. Era habitual verlo con su hijo y con el amigo jugando al fútbol en la calle", relató una vecina.

ALEX, UN NIÑO MUY QUERIDO EN SUECA

La víctima era alumno del colegio concertado Nuestra Señora de Fátima y miembro del club de fútbol Promeses de Sueca. Compañeros, entrenadores y padres lo describen como un niño alegre, respetuoso y muy querido.

Además de su afición por el fútbol, Alex participaba activamente en actividades falleras. Tras conocerse la noticia, el club deportivo realizó un dibujo en su honor, gesto que se ha replicado en distintos puntos del municipio.

EL ARMA Y LAS PRUEBAS CLAVE

Durante la inspección del lugar, la Guardia Civil intervino al menos un cuchillo como posible arma homicida. El cuerpo del menor presentaba golpes y heridas provocadas por arma blanca.

Las autoridades esperan que los análisis de ADN, las huellas encontradas en el arma y la autopsia programada en el Instituto de Medicina Legal de Valencia permitan esclarecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

SILENCIO, SHOCK Y LUTO OFICIAL

Vecinos de la calle aseguran que no escucharon ruidos ni señales de alarma antes de la llegada de ambulancias y patrullas. El domingo, la zona permaneció acordonada durante horas, en un silencio que contrastaba con la actividad habitual del centro del municipio.

"Estamos en shock. Los niños se conocen desde pequeños, las familias son de toda la vida", comentó otro residente. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, expresó su pesar y decretó dos días de luto oficial en señal de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

Mientras la investigación continúa, Sueca intenta asimilar un nuevo golpe que ha dejado al municipio sumido en la incredulidad y el dolor.