Internacional / Mundo

Donald Trump y gobernador de Minnesota coordinan operativos para investigar los tiroteos fatales en Minneapolis

El diálogo representa un intento por reducir la tensión acumulada en las últimas semanas entre la Casa Blanca y las autoridades de Minnesota

Ene. 26, 2026
Donald Trump y gobernador de Minnesota coordinan operativos para investigar los tiroteos fatales en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, sostuvieron este lunes una llamada telefónica en la que acordaron coordinar acciones clave relacionadas con los operativos de inmigración y la investigación de tiroteos fatales ocurridos en Minneapolis, en los que estuvieron involucrados agentes federales.

El diálogo, confirmado tanto por el propio Trump en su red Truth Social como por el gobierno estatal mediante un comunicado oficial, representa un intento por reducir la tensión acumulada en las últimas semanas entre la Casa Blanca y las autoridades de Minnesota.

UNA LLAMADA MARCADA POR LA PRESIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

La conversación se dio en un contexto de creciente

inconformidad social

tras la

muerte de civiles

durante

operativos federales

en

Minneapolis

. Las autoridades estatales habían solicitado una

investigación independiente

, mientras que el gobierno federal defendía la

actuación de sus agentes

.

Según el gobernador Walz, la llamada permitió establecer una base de entendimiento para avanzar en ambos frentes, sin dejar de lado las diferencias políticas entre una administración federal republicana y un gobierno estatal demócrata.

COMPROMISOS SOBRE INVESTIGACIÓN DE TIROTEOS

Uno de los principales acuerdos alcanzados tiene que ver con la investigación de los

tiroteos fatales

en los que murieron

Renee Good

y

Alex Pretti

. De acuerdo con Walz, el presidente Trump aceptó dialogar con el

Departamento de Seguridad Nacional

para garantizar que Minnesota pueda llevar a cabo una

investigación independiente

, como ocurre en otros casos similares.

El objetivo, según el gobierno estatal, es ofrecer transparencia y certeza a las familias de las víctimas, así como a la comunidad, en torno a la actuación de los agentes federales involucrados.

OPERATIVOS MIGRATORIOS BAJO REVISIÓN

Otro punto central de la conversación fue la

presencia de agentes

del

Servicio de Inmigración

y

Control de Aduanas

en Minnesota. Walz afirmó que Trump se comprometió a analizar una

posible reducción

del número de

agentes federales

desplegados en el estado y a mejorar la coordinación con las autoridades locales.

El enfoque, según lo expuesto, sería priorizar la búsqueda de personas con antecedentes por delitos violentos, en lugar de operativos masivos que generan tensión con la población y los gobiernos locales.

LA VERSIÓN DE TRUMP Y SU EQUIPO

Por su parte, Trump confirmó que recibió la llamada del gobernador y que aceptó facilitar el contacto entre Minnesota y su asesor fronterizo,

Tom Homan

. En su mensaje público, el presidente reiteró que su administración mantiene como prioridad la localización de criminales y

personas con antecedentes

penales.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló posteriormente las condiciones que el gobierno federal considera necesarias para una cooperación efectiva. Entre ellas, destacó la entrega inmediata a ICE de inmigrantes con antecedentes penales y la colaboración activa de las policías locales para localizar y detener a personas buscadas por delitos graves.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MINNESOTA

Ante estas exigencias, el gobernador Walz defendió los

procedimientos actuales

del estado. Aseguró que las

autoridades notifican

de manera constante a

ICE

cuando una

persona bajo custodiano es ciudadana estadounidense

y negó que se haya liberado a detenidos sin garantizar la transferencia adecuada a las autoridades federales cuando corresponde.

Walz subrayó que Minnesota busca cumplir la ley sin comprometer la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden locales.

COORDINACIÓN TAMBIÉN A NIVEL MUNICIPAL

En paralelo, Trump informó que sostuvo una conversación con el alcalde de

Minneapolis

, Jacob Frey, a quien calificó como positiva. El objetivo, señaló el presidente, es fortalecer la coordinación no solo con el gobierno estatal, sino también con las

autoridades municipales

.

El diálogo entre Trump y Walz abre una nueva etapa de cooperación condicionada, mientras continúan las investigaciones por los tiroteos fatales y se redefine el alcance de los operativos federales en Minnesota.

Brayam Chávez
