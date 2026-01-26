Tormenta invernal en Estados Unidos deja 30 muertos y provoca apagones masivos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al menos 30 personas han muerto en Estados Unidos tras el paso de la tormenta invernal que ha afectado amplias regiones del país.

Y por si eso fuera poco, especialistas en meteorología indicaron que una nueva entrada de aire ártico mantendrá las temperaturas extremas y podría intensificar las afectaciones en los próximos días.

NUEVO RÉCORD Y FRÍO EXTREMO PARALIZAN AL PAÍS

La tormenta dejó acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros a lo largo de más de 2 mil 100 kilómetros, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En zonas al norte de Pittsburgh se registraron hasta 50 centímetros de nieve, con sensaciones térmicas de hasta -31 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones extremas provocaron el cierre de carreteras, suspensión de clases y afectaciones al transporte aéreo. De acuerdo con FlightAware, se contabilizaron más de 11 mil retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país.

OTRA OLA DE AIRE ÁRTICO EN CAMINO

Meteorólogos alertaron que una nueva masa de aire ártico mantendrá el frío intenso en regiones ya cubiertas de nieve y hielo. Además, no se descarta que otra tormenta invernal impacte partes de la costa este durante el próximo fin de semana.

MUERTES Y ACCIDENTES POR CLIMA EXTREMO

Entre las víctimas se encuentran personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales en trineos en Arkansas y Texas, así como el hallazgo del cuerpo de una mujer cubierta de nieve en Kansas.

En Nueva York, autoridades reportaron que ocho personas murieron al aire libre durante el fin de semana gélido.

Además se reportó que más de 670 mil usuarios permanecían sin electricidad la noche del lunes, principalmente en el sur del país, donde la lluvia helada provocó la caída de árboles y cables eléctricos. En Mississippi y Tennessee se registraron los daños más severos, mientras miles de familias buscaron refugio ante las bajas temperaturas.