CBP puede cancelarte la visa al llegar a Estados Unidos en aeropuerto: estos son los motivos

Viajar a Estados Unidos con una visa vigente no garantiza, por sí solo, el ingreso al país. Aunque muchos mexicanos asumen que contar con una visa de turista o negocios es suficiente para cruzar la frontera o pasar por el aeropuerto sin contratiempos, la realidad es distinta.

Al momento de la llegada a la frontera estadounidense, el oficial migratorio es quien tiene la última palabra sobre el ingreso.

CBP PUEDE CANCELARTE LA VISA AL LLEGAR A ESTADOS UNIDOS EN AEROPUERTO

De acuerdo con la normativa migratoria estadounidense, los oficiales de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) tienen la facultad legal de negar la entrada e incluso cancelar una visa en ese mismo momento si consideran que el viajero no cumple con los requisitos de admisión. Esta decisión puede tomarse tanto en aeropuertos como en cruces fronterizos terrestres, y no requiere una orden judicial previa.

Esto ocurre porque la visa no es un derecho automático de entrada, sino únicamente una autorización para solicitar ingreso a Estados Unidos. En cada viaje, el oficial de CBP evalúa el caso de manera individual y determina si la persona sigue siendo elegible para entrar al país.

MOTIVOS DE CANCELACIÓN DE LA VISA

Según el Código de Regulaciones Federales y las leyes migratorias de Estados Unidos, una visa puede ser revocada si el oficial detecta que el viajero dejó de cumplir con las condiciones bajo las cuales fue otorgada. Si CBP concluye que una persona es inadmisible en ese momento, puede cancelar la visa de forma inmediata.

Cuando esto sucede, las consecuencias son claras:

No se permite el ingreso a Estados Unidos ese día.

a ese día. La visa queda cancelada e inválida para futuros viajes.

e inválida para futuros viajes. El viajero puede ser enviado de regreso a su país de origen.

La cancelación queda registrada en el historial migratorio, lo que puede afectar solicitudes posteriores.

¿QUÉ REVISAN LOS OFICIALES DE CBP ANTES DE CANCELAR UNA VISA?

Durante la entrevista y revisión de documentos, los agentes migratorios analizan distintos factores. Entre los motivos más comunes que pueden derivar en la cancelación de una visa se encuentran:

Sospecha de que se planea quedar más tiempo del permitido, especialmente si no puedes demostrar tu intención de regreso.

Uso incorrecto del tipo de visa, como intentar trabajar con una visa de turista.

Información falsa, incompleta o contradictoria entre lo declarado previamente y lo que se responde en el aeropuerto.

Alertas de seguridad o antecedentes migratorios, penales o administrativos.

Problemas médicos o sanitarios que puedan representar un riesgo.