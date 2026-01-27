Alfredo Adame y Carlos Trejo confirman pelea en Ring Royale: Conoce la fecha y dónde ver

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras más de dos décadas de provocaciones, amenazas públicas y enfrentamientos verbales, la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente llegará al ring, pues ambos confirmaron su participación en Ring Royale 2026.

Ring Royale forma parte de la nueva ola de eventos de boxeo de celebridades, una fórmula que combina espectáculo, redes sociales y figuras virales con preparación deportiva formal, siguiendo la línea de Supernova Strikers 2026.

PELEA ENTRE ADAME Y CARLOS TREJO

En este contexto, el enfrentamiento entre Adame y Trejo se perfila como uno de los combates más mediáticos del evento.

Durante una reciente visita a Monterrey, Alfredo Adame confirmó ante medios locales que la pelea ya cuenta con garantías para realizarse.

El actor y conductor aseguró que, tras varios intentos fallidos en el pasado, esta vez el combate se concretará, pues los organizadores le informaron que Carlos Trejo aceptó formalmente subir al ring.

Adame afirmó que ha buscado este enfrentamiento durante años y acusó a su rival de evadirlo en repetidas ocasiones.

Además, el actor reveló que retomó su entrenamiento de boxeo y que mantiene una rutina constante en artes marciales, disciplina que, según dijo, nunca abandonó. Negó sentir temor ante el combate y aseguró que está listo física y mentalmente para enfrentarlo.

Horas después, Carlos Trejo respondió a las declaraciones. El escritor e investigador paranormal rechazó que se trate de un simple espectáculo y definió el combate como un ajuste de cuentas pendiente.

Trejo afirmó que aceptará cualquier formato y reglas que establezca la organización, ya que su objetivo no cambia. Asimismo, negó haber evitado peleas en el pasado y aseguró que los enfrentamientos no se concretaron por órdenes de restricción que, según él, fueron interpuestas por Adame.

PELEAS CONFIRMADAS EN RING ROYALE 2026

Además de la pelea estelar, el evento contará con una cartelera diversa que incluye combates de boxeo y enfrentamientos de freestyle.

Los boletos para Ring Royale 2026 ya están disponibles a través de Superboletos, con precios que van desde 377 hasta 4,563 pesos, dependiendo de la zona:

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral (boxeo)

vs. (boxeo) Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella (boxeo)

(boxeo) Abelito vs. Bull Terrie (boxeo)

(boxeo) Alberto ´El Patrón´ vs. Chuy Almada (boxeo)

(boxeo) La Kyliezz y Georgina vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

(boxeo en parejas) RC vs. Guetto Living ( pelea de freestyle)

( de freestyle) Azuky vs. Aczino (batalla de freestyle)

En dicho evento, el duelo entre Karely Ruiz y Marcela Mistral ha generado gran expectativa, pues será luego de seis años de una discusión en la televisión regiomontana que marcó a ambas figuras y que ahora se resolverá en el ring con preparación profesional y producción de alto nivel.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER RING ROYALE 2026?

El evento de boxeo y entretenimiento producido por Poncho de Nigris, que se llevará a cabo en la Arena Monterrey el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

La producción de Ring Royale 2026 ha adelantado que el evento podrá verse en vivo vía streaming, aunque todavía no se ha revelado oficialmente la plataforma ni los detalles completos de la transmisión (plataforma, accesos o costo) para quienes no asistan a la Arena Monterrey.

