Sydney Sweeney podría enfrentar cargos por vandalizar el letrero de Hollywood

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La actriz estadounidense Sydney Sweeney,una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood en los últimos años, se encuentra en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera un video en el que aparece interviniendo el histórico letrero de Hollywood, ubicado en las colinas de Los Ángeles, como parte de la promoción de una marca de ropa interior.

El acto, que habría ocurrido durante una grabación nocturna, podría derivar en cargos legales por vandalismo y allanamiento de morada.

SYDNEY SWEENEY PODRÍA ENFRENTAR CARGOS

De acuerdo con un video difundido este lunes por el portal TMZ, Sweeney, junto con un equipo de producción vestido de negro, escaló la estructura del emblemático cartel para colgar una hilera de sujetadores sobre las letras blancas. En las imágenes se escucha a la actriz de Euphoria decir "buen trabajo" mientras observa la escena sonriente bajo la oscuridad de la noche.

Aunque la producción contaba con un permiso para filmar el letrero, el cual se encuentra en un recinto vallado y con acceso restringido al público, dicho permiso no autorizaba tocar, escalar ni modificar físicamente la estructura, según confirmó la Cámara de Comercio de Hollywood, organismo propietario del monumento.

"No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", señaló el presidente de la Cámara en un comunicado citado por medios especializados. Además, aclaró que la productora fue notificada previamente de que no podía grabar el letrero ni utilizar el material sin una aprobación adicional.

El acceso al letrero de Hollywood está estrictamente limitado a los senderos que lo rodean, y la ley prohíbe cualquier contacto físico con las letras. Cruzar las vallas de seguridad suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada, de acuerdo con las normas vigentes en la ciudad de Los Ángeles.

Tras la sesión, la mayoría de los sujetadores colocados fueron retirados, aunque algunos permanecieron en el sitio por un tiempo. Las autoridades confirmaron que ya existe una investigación en curso para determinar cómo y bajo qué autorización el equipo de la actriz logró acceder al área restringida.

"Seguimos investigando cómo y bajo qué autoridad la producción de Sweeney accedió al sitio del Letrero", añadieron fuentes citadas por TMZ, quienes adelantaron que la actriz podría enfrentar cargos por vandalismo y allanamiento.

Hasta el momento, ni Sydney Sweeney ni su equipo de representación han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.