Fallece Alexis Ortega, actor de doblaje de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel

El mundo del doblaje latinoamericano está de luto tras el fallecimiento del actor Alexis Ortega, reconocido por prestar su voz al personaje de Peter Parker / Spider-Man en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Ortega falleció a los 38 años de edad, según registros de bases especializadas en doblaje.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el motivo de su muerte por parte de su familia o representantes, y tampoco se han publicado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

TRAYECTORIA Y TRABAJOS MÁS EMBLEMÁTICOS

Alexis Ortega fue un actor mexicano de teatro, televisión y doblaje que inició su carrera artística alrededor de 2013.

Se le reconoce principalmente por su trabajo en doblaje para la versión en español latino de las películas de Spider-Man dentro del MCU, interpretando al joven héroe Peter Parker en títulos como Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018).

Además de Spider-Man, Ortega participó en otros papeles relevantes en el doblaje:

Tadashi Hamada en Grandes héroes y su serie animada.

Voces adicionales en películas como Buscando a Dory y Cars 3.

Personajes en series como Revenge y MrBeast Gaming.

Su versatilidad le permitió trabajar tanto en producciones cinematográficas como en series animadas y proyectos digitales, destacándose por una voz juvenil y expresiva que conectó con audiencias de distintas edades.

LEGADO EN EL DOBLAJE Y RECEPCIÓN DE FANS

Ortega será recordado por haber sido la primera voz de Spider-Man en el MCU para el público de habla hispana, un papel que marcó a toda una generación de aficionados al cine de superhéroes.

Tras el anuncio de su muerte en redes sociales especializadas en doblaje, seguidores y colegas del medio han compartido mensajes de condolencia y homenaje, resaltando la importancia de su trabajo para el doblaje latinoamericano y la cultura pop.