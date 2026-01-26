Posible setlist de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl 2026: Canciones y probables invitados

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl 2026 ya se perfila como uno de los más comentados antes incluso de que ruede el balón, pues el contexto político y cultural ha añadido una capa extra de polémica luego de que el presidente Donald Trump declarara públicamente que no asistirá al evento deportivo.

El presidente estadounidense expuso su desacuerdo con los artistas invitados, ya que su postura contrasta directamente con la de Bad Bunny y Green Day, quienes a lo largo de sus carreras han usado su música como vehículo de protesta, identidad y crítica social.

En este escenario cargado de simbolismo, el "Conejo Malo" será la gran estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Aunque la NFL aún no ha confirmado oficialmente el repertorio, ya circula un posible setlist que tiene a redes sociales y fanáticos especulando sin parar. El evento se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

Todo apunta a que su show será más que un concierto: un recorrido emocional y cultural cuidadosamente diseñado. Bad Bunny tendría aproximadamente 13 minutos para resumir una década de carrera.

SETLIST DE BAD BUNNY EN EL SHOW DE MIEDO TIEMPO DEL SUPERBOWL 2026

El setlist apunta a un recorrido de su carrera que inició en el trap underground de 2016 y evolucionó hasta convertirlo en un fenómeno global, con un equilibrio entre impacto inmediato, narrativa emocional y mensaje cultural:

"Tití Me Preguntó". La apertura ideal. Energía instantánea, ritmo contagioso y un coro reconocible incluso para quienes no siguen el reguetón. Perfecta para prender el estadio desde el primer segundo. "Me Porto Bonito". Uno de sus mayores éxitos globales. Funciona como momento de canto colectivo y celebración. Existe el fuerte rumor de la aparición de Chencho Corleone, lo que elevaría el impacto del show. "I Like It". El puente cultural del espectáculo. Mezcla pop, rap y sonidos latinos, con altas probabilidades de invitados sorpresa como Cardi B y J Balvin, según reportes de medios internacionales. "Safaera". El segmento caótico y viral. Cambios de ritmo, nostalgia y explosión visual. Es la canción que garantiza conversación en redes sociales durante y después del evento. "Dákiti". Un momento más atmosférico. Ideal para un despliegue visual con luces y efectos, mostrando el lado más global y estilizado del artista. "Yo Perreo Sola". Canción clave por su mensaje social. Refuerza la identidad, la libertad y la ruptura de estereotipos, con potencial para una coreografía masiva. "Monaco" o "Perro Negro". Representación de su etapa más reciente: lujo, trap y madurez artística. Sirve como transición hacia el cierre. "Ojitos Lindos". El momento emotivo del show. Baja revoluciones y conecta emocionalmente con el público antes del final. "El Apagón" / "Después de la Playa". Cierre explosivo. Celebración de la cultura puertorriqueña con sonidos de bomba y plena, convirtiendo el escenario en una fiesta caribeña. "Baile Inolvidable". Bad Bunny ha declarado que es una de sus canciones favoritas, por lo que podría aparecer como guiño especial a sus fans más fieles.

SETLIST DE GREEN DAY EN LA CEREMONIA DE APERTURA / DESFILE DE MVPS

La banda tendrá menos tiempo, pero con máxima intensidad. Su presentación funcionará como marco sonoro para los MVPs históricos del Super Bowl.

"American Idiot". El himno de protesta por excelencia. Político, directo y vigente, especialmente considerando el contexto actual y la postura pública de la banda. "Holiday". Diseñada para estadios. Ritmo potente y coros de "Hey!" que involucran al público de inmediato. "Basket Case". La dosis obligada de nostalgia noventera. Conecta generaciones y reafirma el estatus legendario de Green Day. "Welcome to Paradise". Un guiño simbólico a California, su hogar. Cierra el medley con un mensaje irónico y potente.

Billie Joe Armstrong prometió "honrar a los MVPs", por lo que se espera una interpretación intensa y sin concesiones.

La ceremonia cívica previa contará con Charlie Puth interpretando el Himno Nacional, Brandi Carlile con America the Beautiful y Coco Jones con Lift Every Voice and Sing. El partido comenzará a las 5:30 p.m. (hora CDMX), y el show de medio tiempo se espera entre las 7:00 y 7:30 p.m. ET.

Más allá del fútbol, este medio tiempo apunta a ser un momento cultural clave. Bad Bunny no solo cantará: llevará el reguetón, el trap latino y la identidad boricua al escenario más visto del planeta, encendiendo conversación, orgullo y polémica a partes iguales.