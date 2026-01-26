Lupita Jones se convierte en la primera habitante confirmada de "La Casa de los Famosos 6"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Telemundo comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el estreno de la sexta temporada de "La Casa de los Famosos" al confirmar este lunes a Lupita Jones como la primera habitante que cruzará las puertas del reality, uno de los más vistos de la televisión en español. La ex Miss Universo y empresaria mexicana marcará el arranque de una temporada que promete confrontaciones, estrategias intensas y altas dosis de polémica.

El anuncio se realizó de manera escalonada durante la transmisión del programa Hoy Día, donde los conductores generaron expectativa al abrir una caja gigante que contenía una corona.

LUPITA JONES SE CONVIERTE EN LA PRIMERA HABITANTE CONFIRMADA DEL REALITY

Durante el programa Hoy Día, la ex Miss Universo, apareció para confirmar que estará en la sexta temporada, con una frase que marcó su entrada triunfal: "¡La reina madre llegó!".

Lupita Jones es una empresaria y figura emblemática del entretenimiento en México. Fue la primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991 y desde entonces se ha consolidado como productora y personalidad influyente de la televisión. Su llegada a la casa anticipa carácter, liderazgo y confrontaciones directas.

La mañana de este lunes, Telemundo confirmó oficialmente su participación a través de las redes sociales del programa, luego de varios días de rumores. En días previos, se habían difundido pistas visuales como unos tacones rojos y un pantalón morado descendiendo de un automóvil; sin embargo, fue hasta hoy que se reveló el rostro de la ex reina de belleza, de 58 años.

Muy sonriente y frente a la prensa, Jones confirmó su ingreso al reality y no ocultó su emoción ante el reto que está por enfrentar.

"Sí, estoy confirmada, sorprendida, pero feliz. Nos vemos en La Casa de los Famosos", declaró.

OTROS HABITANTES CONFIRMADOS

Posteriormente, se confirmó la participación del influencer Kunno y de la creadora de contenido Jailyne Ojeda.

Kunno, influencer, cantante y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, es una de las figuras más reconocidas de la cultura digital en México. Su estilo irreverente y su presencia constante en redes sociales anticipan controversia, autenticidad y momentos que darán mucho de qué hablar.

Finalmente, Jailyne Ojeda, influencer, modelo y emprendedora radicada en Los Ángeles, California, llega como una de las figuras con mayor alcance en redes sociales. Creadora de tendencias y empresaria, se perfila como una competidora estratégica, dispuesta a romper esquemas y jugar fuerte desde el inicio.

La sexta temporada de "La Casa de los Famosos" se estrenará el martes 17 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del Este, y contará nuevamente con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza. Como es tradición, los habitantes vivirán completamente aislados del mundo exterior y bajo vigilancia las 24 horas del día, en una competencia donde las alianzas, estrategias y enfrentamientos serán clave.

Con estos primeros anuncios, "La Casa de los Famosos 6" comienza a calentar motores y a elevar las expectativas de la audiencia, que en las próximas semanas conocerá al resto de los habitantes que buscarán conquistar al público y llegar hasta la final del reality.