Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo, debutará en la Tercera División Profesional del futbol

Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina, está listo para dar un paso clave en su carrera deportiva al debutar en la Tercera División Profesional (TDP) del futbol mexicano.

Con tan solo 13 años, el joven futbolista cumplirá uno de sus mayores sueños al integrarse al equipo Las Águilas Uagro, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Desde muy pequeño, Mateo mostró una gran pasión por el futbol y, tras años de disciplina y preparación, su esfuerzo comienza a rendir frutos.

Fue su padre, Fernando Reina, quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde compartió un video acompañado del rector de la universidad. En el clip, el empresario confirmó que el debut del joven jugador está previsto para el próximo mes de abril.

UN LOGRO IMPORTANTE PARA SUS FUTURAS ASPIRACIONES

"Los sueños se construyen con esfuerzo y constancia", expresó Fernando Reina, destacando el compromiso de su hijo y el orgullo de que represente al estado de Guerrero, donde reside desde hace un año.

De acuerdo a un reportaje de Hola.com, este paso marca el inicio formal de Mateo en el futbol profesional, ya que la TDP es considerada la puerta de entrada a las ligas profesionales en México.

GALILEA BUSCA MANTENERSE SIEMPRE CERCA DE ÉL

El camino no ha sido sencillo. El año pasado, Mateo viajó a la Ciudad de México para participar en una visoría con la cantera de Pumas, además de competir con el equipo escolar Pumas Diamante, con el que disputó la Copa Rayados en Monterrey. Estas experiencias fortalecieron su formación y lo prepararon para este nuevo reto.

El apoyo de sus padres ha sido fundamental. Galilea Montijo, aunque vive en otra ciudad, ha acompañado de cerca el proceso de su hijo y ha demostrado públicamente su orgullo y amor incondicional