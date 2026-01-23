  • 24° C
Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

La denuncia, presentada por dos mujeres no será investigada por los tribunales

Ene. 23, 2026
La denuncia se originó a partir de una investigación periodística realizada por el portal eldiario.es y Univisión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha decidido archivar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias, quien fue acusado de agresión sexual y trata de personas.

La denuncia, presentada por dos mujeres que afirmaban haber sido forzadas a mantener encuentros sexuales con el artista en 2021 en la República Dominicana y las Bahamas, no será investigada por los tribunales españoles debido a la falta de jurisdicción y competencia para abordar los hechos.

¿POR QUÉ SE ARCHIVÓ EL CASO?

Según la Fiscalía, el caso no reúne los requisitos para ser procesado en España, ya que los presuntos delitos ocurrieron fuera de sus fronteras. Además, se destacó la ausencia de conexiones relevantes con el país que justifiquen la intervención de la justicia española.

En su escrito, la Fiscalía hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que los tribunales españoles solo pueden investigar hechos cometidos fuera de España si existe una conexión significativa con el país.

Por su parte, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, había argumentado previamente la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, pues los presuntos delitos ocurrieron en el Caribe, donde aún no se ha presentado denuncia formal.

NO HABRÁ PROCESO JUDICIAL EN ESPAÑA

A lo largo del proceso, el cantante español también filtró supuestos mensajes privados entre él y las denuncias, en los que ellas expresaban agradecimiento y afecto hacia él, alegando que fueron enviados tras los incidentes denunciados.

La denuncia se originó a partir de una investigación periodística realizada por el portal eldiario.es y Univisión, que afirmaba haber hablado con varias personas cercanas al artista y corroborado las agresiones. A pesar de las acusaciones, el archivo de la causa por parte de la Fiscalía pone fin a la posibilidad de que se abra un proceso judicial en España.

César Leyva
