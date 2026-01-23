Tras polémica con BTS, fans de Harry Styles demandan claridad a Ticketmaster por conciertos en México 

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La polémica en torno a la venta de boletos por parte de Ticketmaster continúa creciendo en México. A pocos días de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interviniera tras las quejas de ARMY por la falta de transparencia en los conciertos de BTS, ahora son las fans de Harry Styles, conocidas como Harries, quienes alzan la voz y exigen información clara antes de que inicie la venta de boletos para los próximos shows del cantante británico en la Ciudad de México.

Este jueves 22 de enero, Ocesa confirmó oficialmente la llegada del tour Together, Together a México, con dos conciertos programados para el 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, además de la participación especial de Jorja Smith como invitada. Sin embargo, el anuncio no tardó en generar inconformidad entre el fandom, que acusa opacidad en el proceso de venta.

FANS EXIGEN INFORMACIÓN A TICKETMASTER

Tras darse a conocer las fechas y el calendario de venta, Preventa Banamex el 28 de enero y venta general el 29 de enero, las Harries comenzaron a exigir que se publiquen con anticipación los precios oficiales, el mapa del recinto y los cargos adicionales que aplicará Ticketmaster.

La molestia surgió ante el temor de que la información sea revelada únicamente cuando los usuarios ya estén formados en la fila virtual, una práctica que recientemente fue señalada por las fans de BTS y que derivó en la intervención de Profeco.

En redes sociales, especialmente en X, el hashtag #OcesaHarriesQueremosPrecios comenzó a posicionarse como parte de la exigencia colectiva para que se respete el derecho de los consumidores a contar con información clara y oportuna antes de realizar una compra.

COMUNICADO DE LAS FANS

Ante la falta de información oficial, las Harries mexicanas difundieron un comunicado dirigido a Ocesa y Ticketmaster, firmado por la cuenta @forestpurpose, en el que expresan sus demandas.

"Las fans de Harry Styles ´Harries´ pedimos que nuestros derechos sean respetados en todo el proceso de venta para la residencia Together, Together", se lee en el documento.

Las fans de Harry Styles pedimos claridad ante precios y detalles sobre la residencia "Together, Together" de Harry Styles en México.@ocesa_total @Profeco



@HarryMexOficial agradeceríamos la difusión! #OcesaHarriesQueremosPrecios pic.twitter.com/vGlvZBgtgL — Sc4r! | Portal Tour! (@forestpurpose) January 22, 2026

En el comunicado, las fans solicitan que los precios y el mapa del evento se hagan públicos antes del inicio de la venta, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Además, exigen claridad sobre los cargos adicionales y piden que el mapa del recinto no sufra modificaciones durante el proceso de compra.

Hasta el momento, Ticketmaster no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las peticiones del fandom de Harry Styles. No obstante, la presión en redes sociales continúa creciendo, mientras las fans esperan que, en esta ocasión, la información llegue antes de que se abran las filas virtuales.

AÚN NO TENEMOS RESPUESTA.



Hacemos un llamado a todas las Harries a unirse al #OcesaHarriesQueremosPrecios y enviar correos a @Profeco denunciando estas prácticas de 0 claridad por parte de @ocesa_pop y @Ticketmaster_Me



Las Harries mexicanas queremos precios. pic.twitter.com/JF8ge0T6jH — Sc4r! | Portal Tour! (@forestpurpose) January 23, 2026

La exigencia de las Harries ocurre apenas días después de que Profeco anunciara la revisión del proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en México, tras recibir miles de quejas relacionadas con la falta de transparencia por parte de Ticketmaster.