  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Julio Iglesias rompe el silencio y niega acusaciones de violencia sexual

El intérprete aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras una investigación de Univisión Noticias

Ene. 16, 2026
El cantante también agradeció las muestras de apoyo ante la situación.
El cantante también agradeció las muestras de apoyo ante la situación.

Julio Iglesias respondió públicamente a las acusaciones de violencia y abuso sexual formuladas en su contra por dos exempleadas, luego de varios días de silencio y creciente repercusión mediática.

El cantante español utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que rechaza de forma categórica los señalamientos.

"Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", expresó el artista en el mensaje difundido esta semana. Según Iglesias, las denuncias son "absolutamente falsas" y le han provocado una profunda tristeza.

"NUNCA HABÍA SENTIDO TANTA MALDAD"

En el comunicado, el intérprete aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", afirmó.

Julio Iglesias también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse públicas las acusaciones. "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", señaló.

imagen-cuerpo

CONTINÚA DEBATE PÚBLICO SOBRE EL CASO 

Las denuncias fueron reveladas en una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias, medios que informaron haber intentado contactar al cantante en reiteradas ocasiones y por distintas vías antes de publicar los testimonios.

De acuerdo con ambas redacciones, Iglesias no respondió a ninguna de las solicitudes de entrevista ni a las preguntas enviadas previamente.

El caso continúa generando controversia y atención internacional, mientras se espera que se esclarezcan los hechos en medio de un intenso debate público en torno a las acusaciones.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Día Internacional de The Beatles: ¿Por qué se celebra cada 16 de enero a la banda que cambió el mundo?
Farándula

Día Internacional de The Beatles: ¿Por qué se celebra cada 16 de enero a la banda que cambió el mundo?

Enero 16, 2026

A más de seis décadas de su separación, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr siguen marcando generaciones con su música

Bad Bunny promete que "el mundo bailará" en el medio tiempo del Super Bowl 2026
Farándula

Bad Bunny promete que "el mundo bailará" en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Enero 16, 2026

El cantante puertorriqueño comenzó la cuenta regresiva rumbo al medio tiempo del Super Bowl 2026 al compartir un video en sus redes sociales

¿Giran orden de aprehensión a Gaby Spanic? La actriz cuenta toda la verdad
Farándula

¿Giran orden de aprehensión a Gaby Spanic? La actriz cuenta toda la verdad

Enero 15, 2026

La protagonista de La usurpadora relató que autoridades intentaron detenerla por un presunto caso relacionado con tráfico de estupefacientes