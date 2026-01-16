Julio Iglesias rompe el silencio y niega acusaciones de violencia sexual

Julio Iglesias respondió públicamente a las acusaciones de violencia y abuso sexual formuladas en su contra por dos exempleadas, luego de varios días de silencio y creciente repercusión mediática.

El cantante español utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que rechaza de forma categórica los señalamientos.

"Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", expresó el artista en el mensaje difundido esta semana. Según Iglesias, las denuncias son "absolutamente falsas" y le han provocado una profunda tristeza.

"NUNCA HABÍA SENTIDO TANTA MALDAD"

En el comunicado, el intérprete aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", afirmó.

Julio Iglesias también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse públicas las acusaciones. "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", señaló.

CONTINÚA DEBATE PÚBLICO SOBRE EL CASO

Las denuncias fueron reveladas en una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias, medios que informaron haber intentado contactar al cantante en reiteradas ocasiones y por distintas vías antes de publicar los testimonios.

De acuerdo con ambas redacciones, Iglesias no respondió a ninguna de las solicitudes de entrevista ni a las preguntas enviadas previamente.

El caso continúa generando controversia y atención internacional, mientras se espera que se esclarezcan los hechos en medio de un intenso debate público en torno a las acusaciones.