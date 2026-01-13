Julio Iglesias: resurgen videos de besos sin consentimiento tras denuncias de acoso sexual de exempleadas

Julio Iglesias ha vuelto a estar en la mira del público y los medios de comunicación luego de que dos exempleadas lo acusaron de acoso y agresión sexual lo que hizo resurgir videos donde el cantante besaba a mujeres sin su consentimiento presentadas como "galantería".

En la época de mayor éxito internacional del intérprete español, las violencias sexuales contra las mujeres no recibían la atención ni el reproche social que hoy exigen.

Expresiones como "le robó un beso" eran reproducidas incluso por los medios de comunicación, pese a tratarse de actos sin consentimiento. Varias periodistas y figuras públicas vivieron este tipo de situaciones frente a cámaras, sin cuestionamientos.

Estas imágenes han vuelto a circular luego de que una investigación conjunta de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (Estados Unidos) revelara los testimonios de dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias y lo acusan de acoso, abuso de poder y agresión sexual en hechos que habrían ocurrido en 2021.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

DESCRIBEN EPISODIOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y HUMILLACIONES

El reportaje, desarrollado durante varios meses, incluye relatos detallados de las presuntas víctimas y documentos que acreditan su vínculo laboral con el artista. Según la investigación, los hechos habrían tenido lugar en distintas propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las denunciantes se desempeñaba como empleada del hogar, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta personal del cantante. Ambas describieron episodios de violencia sexual, humillaciones y situaciones de sometimiento en el ámbito laboral.

Su nombre es la encarnación de la fama española internacional. Sus canciones, himnos al amor. Su apetito sexual, un mito incuestionado. Su casa, un régimen de terror



En Un tema Al Día, La casa de Julio Iglesias (I): el terror https://t.co/gqWZnfnPGq ?@juanlusanchez y @elenac pic.twitter.com/9n3dUdVQMR — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

AUTORIDADES ESPAÑOLAS PIDEN INVESTIGAR A JULIO IGLESIAS

Tras la publicación de la investigación, la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, solicitó públicamente que se indaguen las denuncias. "Ante el machismo no se puede mirar para otro lado, porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final", expresó a través de sus redes sociales.

En paralelo, usuarios en redes sociales recordaron un episodio televisivo en el que Julio Iglesias besó sin consentimiento a la reconocida conductora argentina Susana Giménez, hecho que hoy es reanalizado bajo una perspectiva crítica.

El caso ha reabierto el debate sobre la normalización histórica de conductas abusivas en el mundo del espectáculo y el rol de los medios en su encubrimiento.