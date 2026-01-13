  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Julio Iglesias: resurgen videos de besos sin consentimiento tras denuncias de acoso sexual de exempleadas

Una investigación reveló que dos mujeres que trabajaron con el artista, lo acusan de acoso, abuso de poder y agresión sexual

Ene. 13, 2026
Conductas que en una época fueron normalizadas, hoy han resurgido en contra del cantante.
Conductas que en una época fueron normalizadas, hoy han resurgido en contra del cantante.

Julio Iglesias ha vuelto a estar en la mira del público y los medios de comunicación luego de que dos exempleadas lo acusaron de acoso y agresión sexual lo que hizo resurgir videos donde el cantante besaba a mujeres sin su consentimiento presentadas como "galantería".

En la época de mayor éxito internacional del intérprete español, las violencias sexuales contra las mujeres no recibían la atención ni el reproche social que hoy exigen.

Expresiones como "le robó un beso" eran reproducidas incluso por los medios de comunicación, pese a tratarse de actos sin consentimiento. Varias periodistas y figuras públicas vivieron este tipo de situaciones frente a cámaras, sin cuestionamientos.

Estas imágenes han vuelto a circular luego de que una investigación conjunta de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (Estados Unidos) revelara los testimonios de dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias y lo acusan de acoso, abuso de poder y agresión sexual en hechos que habrían ocurrido en 2021.

DESCRIBEN EPISODIOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y HUMILLACIONES 

El reportaje, desarrollado durante varios meses, incluye relatos detallados de las presuntas víctimas y documentos que acreditan su vínculo laboral con el artista. Según la investigación, los hechos habrían tenido lugar en distintas propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las denunciantes se desempeñaba como empleada del hogar, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta personal del cantante. Ambas describieron episodios de violencia sexual, humillaciones y situaciones de sometimiento en el ámbito laboral.

AUTORIDADES ESPAÑOLAS PIDEN INVESTIGAR A JULIO IGLESIAS

Tras la publicación de la investigación, la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, solicitó públicamente que se indaguen las denuncias. "Ante el machismo no se puede mirar para otro lado, porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final", expresó a través de sus redes sociales.

En paralelo, usuarios en redes sociales recordaron un episodio televisivo en el que Julio Iglesias besó sin consentimiento a la reconocida conductora argentina Susana Giménez, hecho que hoy es reanalizado bajo una perspectiva crítica.

El caso ha reabierto el debate sobre la normalización histórica de conductas abusivas en el mundo del espectáculo y el rol de los medios en su encubrimiento.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Los Invasores de Nuevo León llevarán la música norteña a Europa
Farándula

Los Invasores de Nuevo León llevarán la música norteña a Europa

Enero 13, 2026

La música norteña mexicana cruzará el Atlántico de la mano de Los Invasores de Nuevo León

Julieta Venegas lanza "Norteña", álbum que rinde homenaje a sus raíces
Farándula

Julieta Venegas lanza "Norteña", álbum que rinde homenaje a sus raíces

Enero 13, 2026

Tijuana, ciudad fronteriza, marca la esencia de Norteña, el nuevo álbum de Julieta Venegas.

Zayn Malik volverá a México en 2026 con tres fechas confirmadas
Farándula

Zayn Malik volverá a México en 2026 con tres fechas confirmadas

Enero 13, 2026

Tras cancelar una de sus fechas en su última visita, el cantante britanico anunció su regreso al territorio mexicano en 2026