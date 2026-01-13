Los Invasores de Nuevo León llevarán la música norteña a Europa

Una de las agrupaciones más emblemáticas del género, quienes han anunciado una importante gira por Europa, consolidando así su legado internacional y reafirmando que su música no conoce fronteras.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación regiomontana continúa vigente y conquistando nuevas audiencias, ahora en distintos países del continente europeo, donde el público latino y extranjero ha mostrado un creciente interés por la música tradicional mexicana.

UNA GIRA HISTÓRICA PARA LA MÚSICA NORTEÑA

La gira por Europa representa un momento histórico tanto para la banda como para el género norteño, ya que no es común ver a agrupaciones de este estilo recorrer escenarios internacionales de gran prestigio. Los Invasores de Nuevo León llevarán su inconfundible acordeón, letras profundas y sentimiento popular a países como España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, entre otros. En cada presentación, el grupo interpretará sus más grandes éxitos, aquellos que los han colocado como referentes indiscutibles de la música regional mexicana.

CLÁSICOS QUE HAN MARCADO GENERACIONES

Temas como “Mi casa nueva”, “Aguanta corazón”, “Eslabón por eslabón” y “Playa sola” formarán parte del repertorio que resonará en escenarios europeos, canciones que han acompañado a generaciones enteras y que hoy siguen siendo vigentes entre jóvenes y adultos. La agrupación ha destacado que esta gira es una forma de agradecer el cariño del público que los ha seguido fuera de México durante años.El éxito de Los Invasores de Nuevo León en Europa confirma el crecimiento global del regional mexicano, un género que ha logrado posicionarse en mercados internacionales gracias a su autenticidad y arraigo cultural.

Esta gira no solo representa un logro para la agrupación, sino también para la música mexicana, que continúa expandiéndose y conquistando nuevos escenarios alrededor del mundo.