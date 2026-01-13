Julieta Venegas lanza "Norteña", álbum que rinde homenaje a sus raíces

Julieta Venegas regresa a sus raíces con Norteña, su nuevo álbum de estudio, un proyecto íntimo en el que la cantautora rinde homenaje a su identidad y al territorio que marcó su vida y su música.

El disco marcará un nuevo capítulo en su trayectoria, al convertirse en su noveno álbum de estudio, cuyo lanzamiento se prevé para algún momento de 2026, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

El primer adelanto del álbum es "Tiempos dorados", primer sencillo del disco, con el que la artista tijuanense abrió esta nueva etapa creativa.

La canción conecta su presente musical con la memoria sonora de su infancia y anticipa un trabajo dedicado al norte de México, particularmente a Baja California.

TIJUANA, INSPIRACIÓN DEL ÁLBUM

A través de redes sociales, Venegas compartió que su forma de pensar y de crear nació en Tijuana.

"En el Norte de México, en Tijuana Baja California, está mi origen. Ahí me construí y de ahí viene mi manera no solo de pensar, sino también de hacer música", expresó.

La intérprete señaló que crecer en una frontera definió su identidad y su visión del mundo, marcada por la convivencia constante de culturas, sonidos e historias diversas.

Julieta recordó que desde casa estuvo rodeada de una mezcla sonora amplia, una diversidad que influyó directamente en su sensibilidad artística.

"En casa teníamos música popular mexicana, rock y pop anglo, cumbias, rancheras y disco, todo era una fiesta de sonidos distintos", explicó.

La ciudad fronteriza ocupa un lugar central en Norteña. Venegas la describe como un espacio complejo y lleno de historias.

"En esa zona me inspiré para lo que escribí en este disco. En sus historias, en sus sonidos", señaló.

Con este álbum, la cantautora asume con orgullo una identidad que ha estado presente a lo largo de su carrera. "Me gusta mucho homenajear este Norte a mi manera... con mucho orgullo, soy Norteña", afirmó, agradeciendo además a su público por acompañarla en este proceso creativo.