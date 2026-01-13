Zayn Malik volverá a México en 2026 con tres fechas confirmadas

La espera terminó para miles de fans mexicanos de Zayn Malik. El cantante británico confirmó que México formará parte de su próxima gira mundial en 2026, con tres conciertos programados en el país, un anuncio que de inmediato encendió las redes sociales y colocó su nombre entre las tendencias del pop internacional más comentadas del momento.

La revelación, hecha directamente por el artista, dejó claro que México ocupa un lugar prioritario dentro de su ruta internacional.

ZAYN MALIK CONFIRMA TRES CONCIERTOS EN MÉXICO EN 2026

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer las ciudades ni las fechas exactas, la noticia fue suficiente para detonar una ola de especulación y entusiasmo entre los fans, quienes ya perfilan posibles sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, plazas donde el exintegrante de One Direction cuenta con una base sólida y fiel de seguidores.

El vínculo entre Zayn Malik y el público mexicano se fortaleció especialmente durante su visita en 2025 con la gira "Stairway to the Sky", cuando ofreció conciertos en el Palacio de los Deportes los días 25 y 27 de marzo. Aquellas presentaciones representaron un momento clave en su carrera como solista, al tratarse de sus primeros shows formales en México desde su salida de la banda británica.

Sin embargo, la gira no estuvo exenta de complicaciones. Una de las fechas programadas tuvo que ser cancelada a última hora debido a problemas de salud, situación que el propio cantante explicó públicamente al señalar que atravesaba un malestar físico que le impedía subir al escenario. Aunque la cancelación generó molestia y decepción inicial, muchos seguidores reconocieron su honestidad y mantuvieron su respaldo al artista.

EL ANUNCIO QUE LO CONFIRMÓ TODO

Fue a través de sus redes sociales que Zayn Malik dio la pista definitiva. En un mensaje publicado con motivo de su cumpleaños número 33, el cantante agradeció el cariño de sus fans y adelantó lo que sería su próxima gira mundial.

"Gracias por todo el amor en mi cumpleaños. ¡33! Aquí tienen un detallito a cambio para ustedes x mucho amor, Z", escribió el artista.

El enlace compartido dirige a un sitio oficial donde ya se pueden consultar fechas confirmadas en Reino Unido, Estados Unidos, Sudamérica y México, siendo tres las presentaciones contempladas en territorio mexicano, aunque sin mayores detalles por ahora.

Mientras llegan los detalles oficiales sobre preventas, precios y recintos, la comunidad de fans en México ya se prepara para lo que podría convertirse en uno de los regresos pop más importantes de 2026, en un país que se ha consolidado como una de las capitales latinoamericanas de los grandes espectáculos internacionales.